¡Oportunidad única! Convocatoria oficial para la Generación 84 del programa Prepa en Línea SEP

La Secretaría de Educación Pública lanzó la convocatoria para la Generación 84 de Prepa en Línea SEP, permitiendo a mexicanos dentro y fuera del país, así como extranjeros con estancia legal en México, acceder gratuitamente al bachillerato virtual. Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, anunció que esta iniciativa fortalece el Bachillerato Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de elevar la cobertura de la Educación Media Superior al 85% para 2030.

El programa ofrece un plan de estudios flexible con 23 módulos de cuatro semanas cada uno, completable en unos dos años y seis meses mediante una plataforma en línea que envía actividades semanales. Al finalizar, los egresados reciben un certificado electrónico oficial de la SEP, válido para continuar estudios superiores.

Delgado Carrillo indicó que el registro estará abierto del 15 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026; en adn Noticias te proporcionamos todos los detalles.

Puntos clave de la convocatoria para la Prepa en Línea SEP

Registro abierto: Del 15 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, exclusivamente en prepaenlinea.sep.gob.mx

Requisitos de registro: Validar CURP, dos correos electrónicos nuevos y activos, acta de nacimiento, cuestionario socioeconómico y obtener folio.

Módulo propedéutico: Obligatorio del 12 al 21 de enero 2026; claves de acceso del 9 al 11 de enero.

Resultados: Disponibles del 23 al 28 de enero 2026; mínimo 60 puntos para avanzar.

Inscripción: Del 23 al 28 de enero 2026, subiendo foto JPG (máx. 1 MB), certificado de secundaria y comprobante de domicilio escaneados (no fotos ni capturas).

Inicio oficial: Módulo 1 del 2 de febrero al 1 de marzo 2026; matrícula oficial al completar inscripción.

Cabe destacar que el trámite es totalmente gratuito y la SEP verificará la autenticidad de documentos; cualquier falsedad implica baja inmediata.

