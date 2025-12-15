No salgas sin una buena chamarra; el frente frío 21 golpea a México

La semana comenzará con tardes bastante frías en la mayoría del país. De hecho, con la llegada del frente frío número 21 podemos asegurar que algunos estados tendrán alerta por bajas temperaturas durante la madrugada, por lo que se pedirá a las personas salir bien abrigadas para evitar cualquier enfermedad respiratoria.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 21 se extiende por el golfo de México, en conjunto con una masa de aire polar que cubre el norte, el centro y el sur de la República Mexicana, provocando temperaturas extremadamente bajas en al menos 9 estados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Clima del lunes 15 de diciembre: Día nublado y con ambiente frío

Es así que el invierno se hará presente este lunes, dejando al Sol en segundo plano y obligando a que las personas tengan que salir abrigadas. El frente frío 21 nos asegura un día nublado, en el que la temperatura podría bajar hasta los cero grados durante la madrugada.

Los estados de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz serán los más afectados, ya que en las zonas serranas podrían llegar hasta los -10 grados durante la madrugada y mantener un ambiente frío durante todo el día.

De igual manera, las temperaturas bajarán considerablemente en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Intensas lluvias provocan deslaves e inundaciones en Chiapas

Seguirán las lluvias en algunos estados

Asimismo, el SMN pronosticó caída de lluvias extremadamente fuertes en Veracruz, en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca. También tormentas fuertes en Puebla, Tabasco y Chiapas.

Sin mencionar que también habría intervalos de chubascos en Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Campeche. Incluso hay posibilidad de lluvias aisladas en regiones de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Coahuila.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.