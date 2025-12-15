Carreteras con cierres y bloqueos hoy lunes 15 de diciembre: Tramos afectados en México

La movilidad en distintas regiones del país presenta complicaciones este lunes 15 de diciembre debido a bloqueos , accidentes viales y fallas mecánicas registradas en carreteras y autopistas federales.

Reportes oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) advierten sobre cierres parciales, reducción de carriles y congestión vehicular, por lo que se recomienda extremar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades federales mantienen monitoreo constante en los puntos con mayor afectación y piden a los conductores planear rutas alternas, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal en sitio.

Carreteras con cierres parciales o afectaciones

De acuerdo con los reportes vigentes, estas son las vías que presentan cierres parciales o reducción de carriles:



Carretera México-Querétaro ( Querétaro

( Autopista La Tinaja–Isla ( Veracruz

( Carretera México–Querétaro (Querétaro): Cierre parcial cerca del kilómetro 165 por accidente vial.

(Querétaro): Cierre parcial cerca del kilómetro 165 por accidente vial. Carretera Ent. La Tinaja–Santa Cruz (Veracruz): Cierre parcial a la altura del kilómetro 67+900 debido a un percance vial.

(Veracruz): Cierre parcial a la altura del kilómetro 67+900 debido a un percance vial. Carretera Tulancingo–Tihuatlán ( Puebla

( Carretera Cuernavaca–Chilpancingo (Guerrero): Reducción de circulación en el kilómetro 235+700 tras un incidente vial.

(Guerrero): Reducción de circulación en el kilómetro 235+700 tras un incidente vial. Carretera Cuacnopalan–Oaxaca (Oaxaca): Cierre parcial cerca del kilómetro 238+300 por accidente.

(Oaxaca): Cierre parcial cerca del kilómetro 238+300 por accidente. Autopista México–Querétaro: Cierre parcial en el kilómetro 149, con dirección a Querétaro, tras choque contra barrera metálica.

Principales causas de las afectaciones

La mayoría de los incidentes registrados se relacionan con accidentes viales, así como con la atención de unidades con fallas mecánicas, principalmente autobuses y vehículos de carga.

Estas situaciones han provocado cierres parciales y reducción de carriles en autopistas clave que conectan el centro con el sureste y el sur del país.

Aunque en varios tramos ya se restableció la circulación, persisten puntos con afectaciones activas que podrían generar retrasos importantes, especialmente para transporte de carga y viajeros de larga distancia.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades llaman a salir con anticipación, mantener distancia de seguridad y evitar distracciones al volante.

En caso de viajar por alguna de estas rutas, se sugiere considerar caminos alternos, así como mantenerse informado por canales oficiales para reducir riesgos y contratiempos durante el trayecto.

