México estancado por la corrupción: Nexos con el crimen y creación de empresas fantasma deterioran al Estado

Ante el deterioro del Estado de derecho, el debilitamiento de las instituciones y la creciente impunidad que enfrenta el país, la nación no puede avanzar de manera correcta mientras la corrupción continúe, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En el Día Internacional contra la Corrupción, MCCI se pronunció en favor de la sociedad civil, a quien catalogó como una aliada para combatir estas problemáticas y por ningún motivo debe ser descalificada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

México no está avanzando

MCCI hace un llamado a hacer un corte de caja y reconocer la realidad que se enfrenta, pues los principales indicadores nacionales e internacionales de corrupción, Estado de derecho y justicia muestran un deterioro sostenido.

A pesar de que han salido a la luz casos de corrupción grandes en los últimos años y que han sido complejos, estos no se han combatido. En cambio sí se ha minimizado y descalificado a quienes revelan la verdad.

Impunidad en tiempos de la 4T; México sale reprobado en el Día Internacional Contra la Corrupción

Empresas fantasma y vínculos con el crimen organizado

Entre los casos que han salido a la luz se encuentran las enormes redes de empresas fantasma y factureras, así como las evidencias de vínculos entre el crimen organizado y diversos políticos, temas que demuestran que no estamos ante incidentes aislados.

Redes de corrupción se han apropiado de México

Tan solo en mayor caso de robo de combustible que implicó la evasión masiva de impuestos, se estima que las pérdidas pudieron llegar hasta 600 mil millones de pesos y demuestra que en los últimos 7 años las redes de corrupción se han apropiado de México.

Es por ello que para combatir la corrupción es necesario por comenzar no negándola, pues de lo contrario solo se protege a los responsables, se minimiza este delito y se voltea hacia otro lado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

