La lluvia regresa y el frente frío se hace más fuerte hoy; pronóstico del martes 9 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en México ha sorprendido a millones de personas, ya que la lluvia regresará en la mayor parte del territorio nacional, algo completamente inesperado para esta época del año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 19 se extiende por la península de Yucatán y el sureste mexicano, provocando lluvias puntuales en varios estados, junto con una masa de aire polar asociada al evento "norte".

Sin mencionar que también se esperan fuertes rachas de viento que generarán una sensación de frío muy grande, junto con alteraciones en las costas, provocando un oleaje elevado y un ingreso de humedad tanto en el océano Pacífico como en el Golfo de México.

Las lluvias de hoy, 9 de diciembre

Es así que el SMN estableció que las lluvias de este martes serán de la siguiente intensidad:



Lluvias muy fuertes e intensas (de 75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco

Lluvias puntuales fuertes (de 50 a 75 mm): Veracruz y Oaxaca

Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de lluvias (de 5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Lluvias aisladas: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla

Es así que habrá una alerta en la entidad de Chiapas, Tabas y Veracruz, considerando que habrá lluvias muy muy fuertes que podrían provocar grandes desastres en algunas zonas, con inundaciones, deslaves y un claro aumento en los ríos y arroyos.

Frío intenso este 9 de diciembre

Por si fuera poco, también habrá temperaturas muy bajas en varios estados, en donde podrían alcanzar temperaturas hasta 0 grados e incluso menos durante la madrugada:



Temperaturas de -5 a 0 grados: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala

Temperaturas de 0 a 5 grados: Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

