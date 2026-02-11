Razones por las que el invierno ha sido muy caluroso

El aumento de las temperaturas esta provocando que los inviernos sean más cálidos y de acuerdo con Natura, el cambio climático ha reducido los cúmulos de nieve del hemisferio norte desde la década de 1980.

Según los expertos si esta situación no se frena y comienzan a buscarse opciones llegará un punto en el que los inviernos sean sin nieve.

