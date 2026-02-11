inklusion.png Sitio accesible
Drones de cártel mexicano están detrás del cierre de emergencia del espacio aéreo, confirma EUA

Razones por las que el invierno ha sido muy caluroso

Todos relacionamos el invierno con el frío y hasta caída de nieve; sin embargo esta temporada ha sido diferente.

Por:  Itandehui Cervantes

El aumento de las temperaturas esta provocando que los inviernos sean más cálidos y de acuerdo con Natura, el cambio climático ha reducido los cúmulos de nieve del hemisferio norte desde la década de 1980.

Según los expertos si esta situación no se frena y comienzan a buscarse opciones llegará un punto en el que los inviernos sean sin nieve.

