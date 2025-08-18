Guadalajara tiene nueva división: Ahora son 11 comunidades y así se ven en el mapa
El Gobierno de Guadalajara hizo oficial una nueva división del territorio, donde habrá 11 comunidades, buscando mejorar la seguridad y servicios públicos.
Ya es oficial, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció la nueva división de la entidad, en donde los ‘sectores’ o ‘zonas’ quedaron en el pasado, pues ahora su territorio tendrá una nueva configuración en 11 comunidades, una decisión que ha provocado una enorme controversia entre los habitantes.
Mapa de las 11 nuevas comunidades en Guadalajara
Si bien las colonias en Guadalajara seguirán siendo las mismas, sin embargo, las comunidades nuevas ya fueron ubicadas en un mapa que compartió el Gobierno de Guadalajara y son las siguientes:
- Centro Histórico
- Alameda
- Fray Antonio Alcalde
- La Barranca de Huentitán
- Los Oblatos
- Tetlán
- Atlas - Olímpica
- La Industrial
- Del Fresno
- Colomos - Minerva
- Americana - Santa Tere
Ubicar una colonia en las nuevas comunidades de Guadalajara
En la Comunidad 1 y 2, el Centro Histórico y Alameda, las colonias son:
- Analco
- Centro
- El Retiro
- El Santuario
- La Perla
- Sagrado Corazón
- San Juan de Dios
- Santuario Segunda Sección
En la Comunidad 3, Fray Antonio Alcalde, las colonias son:
- Alcalde Barranquitas
- Atemajac
- Circunvalación Country
- Colinas de La Normal
- El Patián
- Estadio Poniente
- Fábrica de atemajac
- Fidel Velázquez
- Guadalupana Norte
- Guadalupana Sur
- Independencia
- Independencia Oriente
- Independencia Poniente
- Independencia Sur
- Jadines Alcalde
- Jardines de Atemajac
- Jardines del Country
- Jardines del Country Segunda Sección
- Jardines del Country Tercera Sección
- La Normal
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Mezquitán Oriente
- Monumental
- Niños Héroes
- Ramón Corona
- San Bernardo
- San Miguel de Mezquitán
- Santa Elena Alcalde Oriente
- Santa Elena Alcalde Poniente
- Santa Elena Estadio
- Santa Mónica Primera Sección
- Santa Mónica Segunda Sección
- Simón Bolívar
- Vallarta Country
- Villas de San Juan
- Villas de San Juan Zona 2
- Villas de San Juan Zona 3
En la Comunidad 4, La Barranca de Huentitlán, las colonias son:
- Autocinema
- Balcones de Huentitán
- Batallón de San Patricio
- Belisario Domínguez
- Belisrio Dominguez Norte
- Bosque de la Cantera
- Colinas de Huentitián
- Colomos Independencia
- Colonia Independencia
- Colinas de la Normal
- Independencia Norte
- Jardines Alcalde
- La Coronilla
- La Normal
- Lomas de Independencia
- Miraflores
- Oblatos
- Panorámica de Huentitán
- Panorámica de Huentitán Norte
- Panorámica de Huentitán Sur
- Residencial Huentitán
- Unidad Habitacional Jalisco
- Villas de Guadalupe
- Huentitán El Alto Zona 4
En la Comunidad 5, de Los Oblatos, las colonias son:
- Los Oblatos
- Álvaro Obregón
- Atlas
- Barrio de Analco
- Barrio de Mexicaltzingo
- Barrio de San Juan Bosco
- Barrio de San Juan de Dios
- Barrio de San Juan de Ocotán
- Barrio de San Juan de Tlaquepaque
- Barrio de San Juan de los Lagos
- Barrio de San Juan de la Cruz
- Barrio de San Juan de la Luz
En la Comunidad 6, de Tetlán, las colonias son:
- Tetlán
- Zodiaco
- Acueducto
- Agua Azul
- Alamedas Primera Sección
- Ajijic-Milpillas
- Álamos
- Benito Juárez
- Bosques de Santa Anita
- Capitán Cuéllar
- Chapultepec Country
- Circunvalación Américas
- Circunvalación Vallarta
- Colón Industrial
- Colón Oriente
- Colón Poniente
- Colón Sur
- Colón Vallarta
- Colón Verde
- Colón Verde Sur
- Colón Verde Poniente
- Colón Verde Oriente
- Colón Verde Norte
- Colón Verde Central
- Colón Verde Américas
- Colón Verde Chapultepec
- Colón Verde Country
En la Comunidad 7, de Atlas - Olímpica, las colonias son:
- Agua Azul Oriente
- Agua Azul Poniente
- Atlas
- Atlas Poniente
- Atlas Sur
- Atlas Valle del Pirul
- Atlas Valle del Roble
- Balcones de la Cantera
- Balcones de la Cantera Poniente
- Balcones de Santa María
- Cantarranas
- Cerro del Tesoro
- Colinas de la Primavera
- Colinas de la Primavera Poniente
- Colinas de la Primavera Sur
- Colinas de la Primavera Oriente
- Colinas de la Primavera Norte
- Del Fresno
- El Manantial
- El Tizate
- Eucalipto Vallarta
- Fraccionamiento Atlas
- Fraccionamiento Atlas Segunda Sección
- Hacienda de la Primavera
- Hacienda de la Primavera Poniente
- Hacienda de la Primavera Sur
- Hacienda de la Primavera Oriente
- Hacienda de la Primavera Norte
- Jardines de Guadalupe
- Ladrón de Guevara
- Las Palmas
- Las Torres
- Lomas de las Fuentes Primera Sección
- Lomas de las Fuentes Segunda Sección
- Lomas de la Primavera
- Lomas de la Primavera Norte
- Lomas de la Primavera Oriente
- Lomas de la Primavera Sur
- Lomas de la Primavera Poniente
- Oblatos
- Oriente Residencial
- Parques de Tesistán
- Prados de Guadalupe
- Prados Vallarta
- Rancho de San Andrés Oriente
- Rancho de San Andrés Poniente
- Rancho de San Andrés Sur
- Rancho de San Andrés Norte
- Rancho de San Andrés Central
- Rancho de San Andrés Chapultepec
- Rancho de San Andrés Country
- San Andrés
- San Andrés Poniente
- San Andrés Sur
- San Andrés Norte
- San Andrés Central
- Santa María Oriente
- Santa María Poniente
- Santa María Sur
- Santa María Norte
- Santa María Central
- Santa María Chapultepec
- Santa María Country
- Valle de Atemajac
- Villas de Guadalupe
En la Comunidad 8, de La Industrial, las colonias son:
- La Industrial
- 12 de Mayo
- 16 de Septiembre
- 5 de Febrero
- Belisario Domínguez
- Belenes
- Belenes Norte
- Belenes Sur
- Belenes PonienteBelenes Oriente
- Belenes Central
- Belenes Country
- El Deán
- El Retiro
- Eulalia Guzmán
- Francisco I. Madero
- Industrial
- Jardines de la Paz
- Jardines del Nilo
- Lomas del Nilo
- Lomas de San Eugenio
- Medrano
- Oblatos Industrial
- San Eugenio Industrial
- San Juan de Dios Industrial
- Santa María Industrial
- Santa Teresita Industrial
- Santa Teresita Norte
- Santa Teresita Poniente
- Santa Teresita Sur
- Santa Teresita Oriente
- Santa Teresita Central
- Santa Teresita Country
En la Comunidad 9, de Del Fresno, las colonias son:
- Del Fresno
- Artesanos
- Artesanos Norte
- Artesanos Sur
- Artesanos Poniente
- Artesanos Oriente
- Artesanos Central
- Artesanos Country
- Colón
- Colón Norte
- Colón Sur
- Colón Poniente
- Colón Oriente
- Colón Central
- Colón Country
- Fraccionamiento del Fresno
- Hidalgo
- Hidalgo Norte
- Hidalgo Sur
- Hidalgo Poniente
- Hidalgo Oriente
- Hidalgo Central
- Hidalgo Country
- La Aurora
- La Aurora Norte
- La Aurora Sur
- La Aurora Poniente
- La Aurora Oriente
- La Aurora Central
- La Aurora Country
En la Comunidad 10, de Colomos - Minerva, las
colonias
son:
- Colomos – Minerva
- Acacias
- Acueducto
- Arcos Vallarta
- Atlas Chapalita
- Atlas Providencia
- Atlas Vallarta
- Atlas Monraz
- Atlas Américas
- Atlas Chapultepec
- Atlas Country Club
- Atlas de Occidente
- Atlas Vallarta Norte
- Atlas Vallarta Sur
- Atlas Vallarta Poniente
- Atlas Vallarta Oriente
- Atlas Vallarta Central
- Atlas Vallarta Country
En la Comunidad 11, de Americana - Santa Tere, las colonias son:
- Americana – Santa Tere
- Americana Centro
- Americana Chapultepec
- Americana Vallarta
- Americana Country Club
- Americana Norte
- Americana Sur
- Americana Poniente
- Americana Oriente
- Americana Central
- Americana Country
¿Por qué decidieron crear 11 nuevas comunidades en Guadalajara?
De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara , la intención de esta nueva división es dar una mejor respuesta en servicios públicos, seguridad y programas sociales, mejorando el enfoque en los ciudadanos, así como la limpieza de la zona; con esto, buscan que la administración sea más cercana y efectiva a los problemas cotidianos.
