Guadalajara tiene nueva división: Ahora son 11 comunidades y así se ven en el mapa

Ya es oficial, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció la nueva división de la entidad, en donde los ‘sectores’ o ‘zonas’ quedaron en el pasado, pues ahora su territorio tendrá una nueva configuración en 11 comunidades, una decisión que ha provocado una enorme controversia entre los habitantes.

Mapa de las 11 nuevas comunidades en Guadalajara

Si bien las colonias en Guadalajara seguirán siendo las mismas, sin embargo, las comunidades nuevas ya fueron ubicadas en un mapa que compartió el Gobierno de Guadalajara y son las siguientes:



Centro Histórico

Alameda

Fray Antonio Alcalde

La Barranca de Huentitán

Los Oblatos

Tetlán

Atlas - Olímpica

La Industrial

Del Fresno

Colomos - Minerva

Americana - Santa Tere

Ubicar una colonia en las nuevas comunidades de Guadalajara

En la Comunidad 1 y 2, el Centro Histórico y Alameda, las colonias son:



Analco

Centro

El Retiro

El Santuario

La Perla

Sagrado Corazón

San Juan de Dios

Santuario Segunda Sección

En la Comunidad 3, Fray Antonio Alcalde, las colonias son:



Alcalde Barranquitas

Atemajac

Circunvalación Country

Colinas de La Normal

El Patián

Estadio Poniente

Fábrica de atemajac

Fidel Velázquez

Guadalupana Norte

Guadalupana Sur

Independencia

Independencia Oriente

Independencia Poniente

Independencia Sur

Jadines Alcalde

Jardines de Atemajac

Jardines del Country

Jardines del Country Segunda Sección

Jardines del Country Tercera Sección

La Normal

Mezquitán

Mezquitán Country

Mezquitán Oriente

Monumental

Niños Héroes

Ramón Corona

San Bernardo

San Miguel de Mezquitán

Santa Elena Alcalde Oriente

Santa Elena Alcalde Poniente

Santa Elena Estadio

Santa Mónica Primera Sección

Santa Mónica Segunda Sección

Simón Bolívar

Vallarta Country

Villas de San Juan

Villas de San Juan Zona 2

Villas de San Juan Zona 3

En la Comunidad 4, La Barranca de Huentitlán, las colonias son:



Autocinema

Balcones de Huentitán

Batallón de San Patricio

Belisario Domínguez

Belisrio Dominguez Norte

Bosque de la Cantera

Colinas de Huentitián

Colomos Independencia

Colonia Independencia

Colinas de la Normal

Independencia Norte

Jardines Alcalde

La Coronilla

La Normal

Lomas de Independencia

Miraflores

Oblatos

Panorámica de Huentitán

Panorámica de Huentitán Norte

Panorámica de Huentitán Sur

Residencial Huentitán

Unidad Habitacional Jalisco

Villas de Guadalupe

Huentitán El Alto Zona 4

En la Comunidad 5, de Los Oblatos, las colonias son:



Los Oblatos

Álvaro Obregón

Atlas

Barrio de Analco

Barrio de Mexicaltzingo

Barrio de San Juan Bosco

Barrio de San Juan de Dios

Barrio de San Juan de Ocotán

Barrio de San Juan de Tlaquepaque

Barrio de San Juan de los Lagos

Barrio de San Juan de la Cruz

Barrio de San Juan de la Luz

En la Comunidad 6, de Tetlán, las colonias son:



Tetlán

Zodiaco

Acueducto

Agua Azul

Alamedas Primera Sección

Ajijic-Milpillas

Álamos

Benito Juárez

Bosques de Santa Anita

Capitán Cuéllar

Chapultepec Country

Circunvalación Américas

Circunvalación Vallarta

Colón Industrial

Colón Oriente

Colón Poniente

Colón Sur

Colón Vallarta

Colón Verde

Colón Verde Sur

Colón Verde Poniente

Colón Verde Oriente

Colón Verde Norte

Colón Verde Central

Colón Verde Américas

Colón Verde Chapultepec

Colón Verde Country

En la Comunidad 7, de Atlas - Olímpica, las colonias son:



Agua Azul Oriente

Agua Azul Poniente

Atlas

Atlas Poniente

Atlas Sur

Atlas Valle del Pirul

Atlas Valle del Roble

Balcones de la Cantera

Balcones de la Cantera Poniente

Balcones de Santa María

Cantarranas

Cerro del Tesoro

Colinas de la Primavera

Colinas de la Primavera Poniente

Colinas de la Primavera Sur

Colinas de la Primavera Oriente

Colinas de la Primavera Norte

Del Fresno

El Manantial

El Tizate

Eucalipto Vallarta

Fraccionamiento Atlas

Fraccionamiento Atlas Segunda Sección

Hacienda de la Primavera

Hacienda de la Primavera Poniente

Hacienda de la Primavera Sur

Hacienda de la Primavera Oriente

Hacienda de la Primavera Norte

Jardines de Guadalupe

Ladrón de Guevara

Las Palmas

Las Torres

Lomas de las Fuentes Primera Sección

Lomas de las Fuentes Segunda Sección

Lomas de la Primavera

Lomas de la Primavera Norte

Lomas de la Primavera Oriente

Lomas de la Primavera Sur

Lomas de la Primavera Poniente

Oblatos

Oriente Residencial

Parques de Tesistán

Prados de Guadalupe

Prados Vallarta

Rancho de San Andrés Oriente

Rancho de San Andrés Poniente

Rancho de San Andrés Sur

Rancho de San Andrés Norte

Rancho de San Andrés Central

Rancho de San Andrés Chapultepec

Rancho de San Andrés Country

San Andrés

San Andrés Poniente

San Andrés Sur

San Andrés Norte

San Andrés Central

Santa María Oriente

Santa María Poniente

Santa María Sur

Santa María Norte

Santa María Central

Santa María Chapultepec

Santa María Country

Valle de Atemajac

Villas de Guadalupe

En la Comunidad 8, de La Industrial, las colonias son:



La Industrial

12 de Mayo

16 de Septiembre

5 de Febrero

Belisario Domínguez

Belenes

Belenes Norte

Belenes Sur

Belenes PonienteBelenes Oriente

Belenes Central

Belenes Country

El Deán

El Retiro

Eulalia Guzmán

Francisco I. Madero

Industrial

Jardines de la Paz

Jardines del Nilo

Lomas del Nilo

Lomas de San Eugenio

Medrano

Oblatos Industrial

San Eugenio Industrial

San Juan de Dios Industrial

Santa María Industrial

Santa Teresita Industrial

Santa Teresita Norte

Santa Teresita Poniente

Santa Teresita Sur

Santa Teresita Oriente

Santa Teresita Central

Santa Teresita Country

En la Comunidad 9, de Del Fresno, las colonias son:



Del Fresno

Artesanos

Artesanos Norte

Artesanos Sur

Artesanos Poniente

Artesanos Oriente

Artesanos Central

Artesanos Country

Colón

Colón Norte

Colón Sur

Colón Poniente

Colón Oriente

Colón Central

Colón Country

Fraccionamiento del Fresno

Hidalgo

Hidalgo Norte

Hidalgo Sur

Hidalgo Poniente

Hidalgo Oriente

Hidalgo Central

Hidalgo Country

La Aurora

La Aurora Norte

La Aurora Sur

La Aurora Poniente

La Aurora Oriente

La Aurora Central

La Aurora Country

En la Comunidad 10, de Colomos - Minerva, las colonias son:



Colomos – Minerva

Acacias

Acueducto

Arcos Vallarta

Atlas Chapalita

Atlas Providencia

Atlas Vallarta

Atlas Monraz

Atlas Américas

Atlas Chapultepec

Atlas Country Club

Atlas de Occidente

Atlas Vallarta Norte

Atlas Vallarta Sur

Atlas Vallarta Poniente

Atlas Vallarta Oriente

Atlas Vallarta Central

Atlas Vallarta Country

En la Comunidad 11, de Americana - Santa Tere, las colonias son:



Americana – Santa Tere

Americana Centro

Americana Chapultepec

Americana Vallarta

Americana Country Club

Americana Norte

Americana Sur

Americana Poniente

Americana Oriente

Americana Central

Americana Country

Gobierno de Guadalajara 11 Comunidades de Guadalajara

¿Por qué decidieron crear 11 nuevas comunidades en Guadalajara?

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara , la intención de esta nueva división es dar una mejor respuesta en servicios públicos, seguridad y programas sociales, mejorando el enfoque en los ciudadanos, así como la limpieza de la zona; con esto, buscan que la administración sea más cercana y efectiva a los problemas cotidianos.

