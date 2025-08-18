Clima en México: Los 10 estados en alerta por lluvias torrenciales este martes 19 de agosto
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 10 estados sufrirían graves afectaciones por las lluvias en el clima de este martes.
La temporada de lluvias en México sigue siendo intensa en la mayoría de los estados, por lo que Protección Civil ha compartido alertas para al menos 10 entidades por el pronóstico del clima para el martes 19 de agosto y aquí en adn40 te contamos los detalles.
Según el Servicio Meteorológico Nacial (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay diversos factores en el territorio nacional que van a propiciar las condiciones de lluvia, como la onda tropical número 24, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, entre otras cosas.
Clima en México: Los 10 estados en alerta por lluvias torrenciales
En esta ocasión, cada vez que se esperan
lluvias
superiores a los 50 mm se emite una alerta por las consecuencias que pueden provocar, desde inundaciones hasta desborde de ríos y arroyos, así como posible tormenta eléctrica y caída de granizo. Así, las entidades que podrían tener lluvias de hasta 150 mm son:
- Oaxaca
- Chiapas
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo
Clima: ¿Cómo serán las lluvias en México este 19 de agosto?
Asimismo, informaron que la distribución de las
lluvias
será la siguiente, asegurando que la CDMX y el Edomex no quedarán completamente secas:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste).
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.
Por otro lado, se mantendrán las altas temperaturas en la mayoría de los estados, aunque la lluvia y los fuertes vientos provocarán que la sensación de calor sea mucho más reducida.
