Beatriz Gutiérrez Müller, de exigir disculpas a España a vivir en Madrid

La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller , quien exigió disculpas a España por la conquista de Hernán Cortés ahora vivirá en un exclusivo barrio de Madrid.

Una investigación del diario ABC señala que la escritora y esposa del expresidente de México se alejó de su marido, que actualmente está en Tabasco, para vivir en España, junto a su hijo.

De exigir perdón a vivir en España

En 2019 la esposa de AMLO envió una carta a la Corona española para que admitiera su responsabilidad histórica e hiciera resarcimiento político que convenga, en referencia a la época en que Cortés incursionó en nuestro territorio para dar nacimiento al México moderno.

En la carta se detalla que la actuación militar de Hernán Cortés fue un acontecimiento fundacional de la nación mexicana, pero también de gran dolor y que estuvo llena de violencia.

Beatriz Gutiérrez Müller pide nacionalidad española

Según el diario ABC, Beatriz Gutiérrez Müller solicitó en mayo la nacionalidad española bajo el amparo de la ley de Memoria Democrática por ser nieta de catalanes, por parte de su madre, y de castellanos, por parte de su padre.

Fuentes diplomáticas señalaron a ABC que pidió en marzo el permiso de residencia para instalarse en Madrid con su hijo Jesús Ernesto de 18 años que comenzará sus estudios en una universidad pública madrileña, posiblemente en la Complutense.

¿Dónde vivirá Beatriz Gutiérrez Müller?

La esposa del expresidente AMLO vivirá en la exclusiva urbanización de La Moraleja, dependiente del municipio madrileño de Alcobendas. En la capital también vive la exesposa del expresidente argentino, Alberto Fernández y el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel , quien fue gobernador de Sinaloa por el PRI, pero en 2022 fue expulsado tras aceptar el cargo del entonces presidente.

