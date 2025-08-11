Registro CONAVI para casa nueva: Lista de estados, módulos y documentos que debes llevar

Este lunes 11 de agosto inició el registro CONAVI en varios estados de la República mexicana, por lo que si estás interesado o interesada en obtener una casa nueva, te conviene enterarte si tu municipio está en la lista.

Tu sueño de tener una casa nueva está muy cerca de convertirse en realidad gracias al programa Vivienda para el Bienestar impulsado por el Gobierno Federal. Te contamos como y dónde puedes hacer tu registro Conavi durante el mes de agosto.

¿Cómo y dónde puedo registrarme para el apoyo de vivienda 2025?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dieron por iniciado el registro para el Programa Vivienda para el Bienestar, que tiene el objetivo de brindar una casa nueva y digna a las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Esta primera fase de registro se llevó a cabo en 51 municipios de 20 estados. Habrá 58 módulos que se instalaron en los siguientes estados de la República mexicana:

Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Para hacer tu registro deberás de acudir a los módulos o módulo ubicados en tu estado y presentar la documentación requerida. Ahí te harán la Cédula de Diagnóstico y te entregarán un folio de registro.

Puedes ubicar el módulo que te corresponde según la entidad en la que vivas en este ENLACE.

¿Cómo solicitar el apoyo Conavi 2025?

Es indispensable que la persona interesada en tener casa nueva acuda personalmente al módulo habilitado para hacer su registro Conavi. Se debe acudir con la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Si el programa Vivienda para el Bienestar aún no está disponible en la entidad en la que vives, no te desesperes porque se llevará a cabo en todo el país de manera paulatina. Muy pronto habrá un módulo para el registro Conavi habilitado en tu entidad.

