Así se puede consultar en qué prepa del programa “103 Municipios 2025” del Edomex se quedó tu hijo

El Gobierno del Estado de México (Edomex) publicó oficialmente los resultados del programa 103 Municipios 2025, el cual tiene como finalidad principal permitir a miles de aspirantes conocer a qué preparatoria o bachillerato fueron asignados para el próximo ciclo escolar.

Fue a través de su plataforma web, que las autoridades mexiquenses dieron a conocer los procesos y requisitos para saber los resultados del programa, así como los pasos para descargar e imprimir el Formato de Asignación emitido para realizar la inscripción de rigor ante las instituciones educativas.

Paso a paso para consultar los resultados de asignación 103 Municipios 2025

Para poder conocer los resultados de asignación del programa 103 Municipios 2025 del Edomex, lo único que tienen que hacer los aspirantes es seguir tres importantes pasos, los cuales se enlistan a continuación:

Ingresa al siguiente enlace

Dentro de la liga antes mencionada, da click en la pestaña de “Resultados”

Ingresa los datos solicitados (CURP o folio de registro)

Con estos tres sencillos pasos, se podrá conocer la asignación de la preparatoria o bachillerato para el ciclo escolar 2025-2026, el cual está próximo a iniciar tanto en el Estado de México, como en el resto de la República.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de prepa en Edomex?

Es importante mencionar que el regreso a clases en las preparatorias del Edomex será hasta el próximo lunes 1 de septiembre de este 2025, esto dentro de las escuelas que estén registradas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es por ello que conocer los resultados del programa 103 Municipios del Edomex es esencial para conocer ante qué escuela realizar la inscripción correspondiente, esto dentro de los plazos establecidos.

¿Qué hacer si mi hijo no se quedó en la prepa?

En caso de que aparezca en el portal antes mencionado la frase “Aspirante Sin Asignación” (ASA), entre el 5 y 12 de agosto las autoridades educativas del Edomex publicarán un listado con los planteles que aún cuenten con espacios disponibles.

Será dentro de la misma plataforma del programa 103 Municipios, que se podrán conocer los planteles que aún cuentan con espacios disponibles para el inicio de clases en la entidad.

¿Cuáles son las mejores prepas del Edomex?

Entre las preparatorias públicas consideradas como las mejores en el Edomex, están las siguientes:

Prepa 20 de la UNAM

Prepa 19 de la UNAM

Prepa 21 de la UNAM

UEAM

CCH Naucalpan

