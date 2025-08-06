Tláloc no da tregua: Monzón mexicano y ciclón provocan lluvias intensas en México

Tláloc no para y este jueves 7 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en varios estados del país debido a una zona de baja presión con potencial ciclónico que se desplazará frente a las costas del occidente mexicano.

Este sistema , junto con desprendimientos nubosos, provocará precipitaciones puntuales e intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco (zona costera), acompañadas de vientos fuertes y oleaje elevado.

Continúan los efectos del monzón mexicano este jueves

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, sumado a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, mantendrá condiciones para lluvias muy fuertes en el noroeste del país, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones afectarán principalmente a Chihuahua y Durango, mientras que otras regiones como Sonora, Zacatecas y Aguascalientes también verán chubascos.

Lluvias persisten en el centro y sur del país

El ingreso de humedad proveniente del Golfo de México ocasionará lluvias fuertes en el centro y oriente del país. La Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla, Veracruz y Tabasco tendrán precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

Por su parte, en el sureste, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán también reportarán lluvias con posibilidad de granizo.

Y es que un canal de baja presión y divergencia en altura sobre la Península de Yucatán generará lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde también se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h.

¿Y las altas temperaturas? La Ola de Calor no se va del norte del país

A pesar de las lluvias, persistirá la onda de calor en estados del norte y occidente del país. Se esperan temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa, mientras que en Colima, Michoacán, Oaxaca y Nayarit, los termómetros alcanzarán entre 40 y 45 °C.

Pese a lo anterior, las costas de Jalisco, Colima y Michoacán tendrán oleaje de hasta 5 metros de altura, por lo que se recomienda precaución a la navegación. Guerrero, Oaxaca y Chiapas también verán condiciones marítimas adversas, aunque con menor intensidad.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, evitar zonas de riesgo, no cruzar ríos crecidos y protegerse ante el calor extremo en el norte del país.

