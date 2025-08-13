Este es el precio del PlayStation 5 en su tienda en línea tras denuncias a Profeco

¿ PlayStation cometió abusos en sus precios en México? Luego de recibir más de 100 denuncias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decidió intervenir y ha notificado formalmente a Sony, empresa dueña de PlayStation, las normas que deberán acatar.

Y es que desde hace semanas, miles de usuarios en redes sociales se quejaron de los precios que PlayStation maneja en su tienda oficial, ya que todos se encuentran en dólares y no tienen todos los cargos, por lo que la Profeco ha decidido intervenir.

¿Qué le dijo Profeco a PlayStation?

La Profeco analizó la situación y determinó que PlayStation incumplía con el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional y no en dólares como lo hizo Sony.

Asimismo, el 7 Bis señala que el total a pagar por un producto debe incluir todos los cargos a cubrir, como el IVA, algo que PlayStation también incumplía al agregar más cargos por los juegos y demás servicios que ofrecía en su tienda en línea.

Además, señalaron que han recibido más de 100 denuncias formales al correo: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx e invitaron a los demás ciudadanos a realizar la suya, mientras siguen investigando los hechos.

¿Cuál es el precio del PlayStation 5 en su tienda oficial tras notificación de Profeco?

Los precios de PlayStation todavía no han sido modificados en su tienda oficial, tanto de los juegos como los de la consola, sin embargo, Sony establece que los precios oficiales de su consola PS5 son los siguientes, dependiendo del lugar donde se compre:



Game Planet: $11,999

Palacio de Hierro: $11,999

Elektra: $12,499

Liverpool: $11,864

Walmart: $8,999

Bodega Aurrera: $8,999

Sears: $11,999

Chedraui: $12,995

Se espera que haya un ajuste en los precios de PlayStation en los próximos días luego de la notificación de Profeco.

