Más de 35 millones de mexicanos viven en la pobreza y este es el porcentaje por entidad

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizó por primera vez una medición de las condiciones económicas de los mexicanos e informó que 38.5 millones viven en la pobreza , es decir cuando una persona que no puede adquirir los alimentos necesarios para tener una vida sana.

De acuerdo con las cifras reveladas, en 2024, la población en situación de pobreza fue de 29.6 %, lo que se traduce que en México, 3 de cada 10 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales

¿Cuáles son los derechos que tienen los mexicanos y qué miden la pobreza?

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en seis indicadores que son los siguientes:

Educación Acceso a servicios de salud Acceso a la seguridad social Calidad y espacios de la vivienda, además servicios básicos Acceso a la alimentación Ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios

Según el INEGI entre 2022 y 2024, aunque se redujó desde los 9.1 millones, todavía hay en el 7 millones de mexicanos en pobreza extrema, además en ese mismo periodo aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en 32.2 % en 2024.

¿Cuáles son los estados con mayor pobreza extrema en México?

En 2024, el porcentaje de población en situación de pobreza extrema fue 5.3 %, lo que representa una reducción de 9.1 a 7.0 millones de personas entre 2022 y 2024. Sin embargo, destaca que el número de carencias promedio de esta población se mantuvo en 3.8 carencias

Las cinco entidades con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema, en 2024, fueron:

Chiapas, con 27.1%

Guerrero, con 21.3%

Oaxaca, con 16.3%

Veracruz, con 8.8%;

Puebla, con 7.3%



Los estados con menor pobreza extrema fueron Baja California, con 0.4 %; Nuevo León, con 0.5 %; Aguascalientes, con 0.6 %; Coahuila, con 0.8 %; y Colima, con 1.0 %

