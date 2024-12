Profeco da a conocer el lugar con el precio más económico en Árboles de Navidad naturales

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) dio a conocer precios de los Árboles de Navidad naturales en varias ciudades del país, donde encontró que los precios más bajos los ofreció:



Soriana.

Walmart.

Chedraui.

Sin embargo no todas las sucursales mantienen los mismos costos, de acuerdo con el informe, estas son las sucursales y los precios que manejan en árboles naturales de 180 a 210 centímetros:



Mega Soriana - Sucursal Coapa: 899.80 pesos.

Walmart - Sucursal Cd. Juárez: 999.00 pesos.

Walmart - Sucursal Aragón: 999.00 pesos.

Chedraui - Sucursal Acueducto: mil 99 pesos.

Chedraui - Sucursal Río Nilo: mil 99 pesos.

Getty Images Iván Escalante, titular de la Profeco, expuso los resultados de la dependencia durante la mañanera de hoy lunes 9 de diciembre.

Las ciudades que destacaron por sus precios más bajos en árboles de Navidad fueron: Ciudad de México ( CDMX ), Ciudad Juárez, Estado de México y Guadalajara. En contraste, los precios más altos fueron registrados en Chedraui y Walmart Express del Estado de México, Villahermosa y Ciudad de México, donde las diferencias resultaron significativas, arriba de mil 200 pesos por el mismo tamaño. La Profeco recomendó a los consumidores comparar costos antes de realizar sus compras navideñas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Profeco da a conocer los resultados de las buenas y malas prácticas del Buen Fin

Cumpliendo lo prometido, Profeco también compartió los resultados del programa “Quién es quién” en los precios del Buen Fin, de acuerdo con Iván Escalante, las tiendas con las mejores ofertas fueron:



Sears.

Bodega Aurrerá.

Ambas tiendas se lucieron en ofrecer los precios más competitivos en el mercado, los ejemplos puntuales que dio el titular de la Profeco fueron: Pantalla LG Smart TV de 86 pulgadas y una estufa Whirlpool de 30 pies con 6 quemadores en Sears; Pantalla Samsung Smart TV de 55 pulgadas en Bodega Aurrerá.

Quién es quién de la Profeco Iván Escalante, representante de la Profeco, detalló que Sears tuvo las mejores prácticas de venta al ofrecer los precios más competitivos en su pantalla LG Smart TV de 86 pulgadas y en su estufa Whirlpool de 30 pies con 6 quemadores.

Sin embargo, no todas las cadenas estuvieron a la altura. Según la Profeco, se detectaron “prácticas de simulación” en Liverpool y Walmart, donde los precios de una licuadora T-FAL y una lavadora Mabe de 18 kilos no fueron realmente rebajados, presentando estrategias engañosas que no benefician al consumidor. La institución reiteró su compromiso de vigilar y sancionar estas conductas.

https://x.com/Profeco/status/1866164892992188680

Profeco anuncia operativo de Profeco en la Basílica de Guadalupe

Ante la próxima celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, la Profeco desplegará un operativo especial en la Basílica, donde 50 servidores públicos estarán distribuidos en 10 módulos de atención al consumidor. De estos, 40 funcionarios fungirán como verificadores de precios en comercios ambulantes y establecidos para evitar abusos hacia los peregrinos.

Quién es quién de la Profeco Ante la próxima celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, la Profeco desplegará un operativo especial en la Basílica.

Además, se instalarán cinco módulos adicionales de atención para orientar a los visitantes y recibir quejas o denuncias sobre prácticas comerciales injustas. La institución busca garantizar que los precios de alimentos, bebidas, recuerdos y otros productos estén dentro de los rangos permitidos, así como proteger los derechos de los consumidores en esta festividad que congrega a miles de personas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.