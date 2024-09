¡Atención swifties! Donald Trump arremete contra Taylor Swift por externar su voto a Kamala Harris

Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me ha animado e impresionado mucho la elección de Tim Walz, que lleva décadas defendiendo los derechos de las personas LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer a su propio cuerpo,