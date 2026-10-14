Vaticano da detalles del estado de salud del papa León XIV tras operación y diagnóstico de cáncer de pulmón

A un día de la operación de nódulo de pulmón y el diagnóstico de cáncer, este martes 14 de octubre el Vaticano informó que el papa León XIV tiene una recuperación postoperatoria “normal”.

“Los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, se pudo leer en el comunicado que emitió la Oficina de Prensa de la Santa Sede con base en el reporte del médico Luigi Carbone, dirección de la Dirección de Salud e Higiene de la Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La @HolySeePress aggiorna sulle condizioni di salute di Leone XIV dopo l’intervento di ieri, 13 ottobre, per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il decorso, riferiscono i medici, “procede secondo quanto previsto”



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Estado de salud del papa León XIV hoy 14 de octubre

De acuerdo a la información oficial, durante esta mañana el estadunidense de 71 años fue sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, estudios típicos tras la cirugía a la que se sometió, mismos que informaron que evoluciona de forma “normal”.

Asimismo, “el santo padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”.

“La evolución sigue según lo previsto”, explicaron, a la par de detallar que el Vaticano dará el próximo reporte de salud del papa León XIV se dará el jueves 15 de octubre.

¿Qué implica el cáncer de pulmón del papa León XIV?

En específico, el papa León fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, es decir, se trata de un cáncer que comienza en ciertas células del pulmón que se encargan de producir sustancias como el moco.

La identificación de la enfermedad se dio con un nódulo; sin embargo, este tipo de cáncer en su primera etapa no suele presentar síntomas.

Ya más avanzado puede aparecer la siguiente sintomatología:

Tos que dura más tiempo del esperado

que dura más tiempo del esperado Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Tos con sangre

Pérdida de peso sin una causa aparente

sin una causa aparente Cansancio persistente

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