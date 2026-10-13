Papa León XIV ingresa al hospital en Italia: ¿Cuándo será la operación para retirar el nódulo pulmonar?

Dos días después de informar sobre el diagnóstico de un nódulo en el pulmón, el papa León XIV ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia, para someterse a una operación recomendada por sus médicos.

Durante la mañana de este martes 13 de octubre, el pontífice entró por propio pie y saludó a algunos feligreses que se dieron cita en el hospital para desearle éxito en la cirugía.

🚨#AlertaADN ⛪ El papa León XIV (@Pontifex) ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para ser operado de un nódulo pulmonar https://t.co/GB391wwtWH pic.twitter.com/cOqGpCGzeK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

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¿Cuándo operarán al papa León XIV del nódulo pulmonar?

De acuerdo a la Sala de Prensa de la San Sede, la operación se llevará a cabo durante la tarde de este martes en hora de Italia, aproximadamente al medio día de México.

Además, agregaron que informarán oportunamente sobre el estado de salud del papa León XIV durante el resto del día. Lo que sí mencionaron es que la operación estará a cargo del doctor Stegano Margaritora.

“Tal y como se había anunciado, el papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora”, se pudo leer.

¿De qué operarán al papa León XIV?

El papa León XIV informó que, en una revisión de rutina, los médicos detectaron un nódulo pulmonar, por lo que le recomendaron someterse a una cirugía.

“(...) los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y esta bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir (...) la operación ya está programada para los próximos días”, explicó el pasado domingo 11 de octubre.

De acuerdo a la Asociación Americana de Cáncer, un nódulo en el pulmón es una mancha o crecimiento del tejido de hasta tres centímetros de diámetro que aparece en los pulmones. No presenta síntomas en su primera fase, debido a que son sumamente pequeños; sin embargo, son identificadas por los médicos a través de radiografía o tomografía.

Cancelan audiencias del papa León XIV hasta el 20 de octubre

Un día antes, el 12 de octubre, el Vaticano informó que las audiencias del papa León fueron canceladas hasta el martes 20, ya que después de la cirugía se espera que el pontífice tenga un reposo de una semana, como mínimo.

El nuevo decano de los cardenales, Luis Antonio Tagle, será el encargado de reemplazar al estadunidense de 71 años en la misa de cierre de una asamblea mundial sobre la familia.

Posteriormente, León XIV tiene una gira prevista en América Latina del 6 al 17 de noviembre, ahí visitará Uruguay, Argentina y Perú.

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