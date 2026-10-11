¿Qué es un nódulo en el pulmón, la razón detrás de la cirugía del papa León XIV?

Las enfermedades en los monarcas de la Iglesia católica han sido investigadas y seguidas a lo largo de varios siglos, ya que se trata de uno de los personajes más importantes y relevantes alrededor del mundo.

Esta situación no es ajena a la épica actual y, ahora, la mayor preocupación para los fieles católicos es saber cuál es el estado de salud del papa León XIV, luego de que anunciara que médicos le localizaron un nódulo en el pulmón, a pocas semanas de iniciar su gira por América Latina.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

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¿Qué es un nódulo en el pulmón y cuál es su diferencia con el cáncer de pulmón?

La Asociación Americana de Cáncer define al nódulo en el pulmón, como una mancha o crecimiento del tejido de hasta tres centímetros de diámetro que aparece en los pulmones.

Esto no presenta síntomas para detectarlo, debido a que son sumamente pequeños; sin embargo, son identificadas por los médicos a través de radiografía o tomografía.

Es importante mencionar que “la mayoría de los nódulos pulmonares observados no son cáncer. Con más frecuencia, son el resultado de infecciones previas, tejido cicatrical y otras causas; sin embargo, a menudo se requieren pruebas para confirmar que un nódulo no es canceroso”.

Tiempo de recuperación tras extirparse un nódulo en el pulmón

Para eliminar el nódulo se necesita una biopsia o extirpación del mismo, después de esto el tiempo de recuperación es muy corto, ya que los médicos sólo piden a los pacientes entre uno y dos días de reposo; no obstante, si es biopsia sí se pide mínimo dos semanas.

No obstante, debido a la condición del paciente u otros aspectos, esta recuperación puede extenderse hasta tres meses, en caso de que haya sido extirpación.

¿Qué pasará con la gira del papa León XIV por América Latina?

Hasta el momento, El Vaticano no ha informado si se suspende la gira del papa León XIV por América Latina, así que en su agenda se mantiene sus viajes por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

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