Premio Nobel de Economía 2026: el modelo de Robert E. Hall y Michael Woodford que ayuda a bancos y gobierno

¿Las decisiones individuales pueden mueven la economía de todo un país? Con los modelos de economía clásica muchos podrían decir que no; sin embargo, los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026, Robert E. Hall (de la Universidad de Stanford) y Michael Woodford (de la Universidad de Columbia), no piensan lo mismo.

Este año la Real Academia Sueca de la Ciencia premió a los economistas estadunidenses por reconstruir modelos que han modificado las políticas de estabilización de la macroeconomía, mismas que han ayudado a bancos centrales y a gobiernos en la actualidad a no caer drásticamente en esta materia.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.”#NobelPrize pic.twitter.com/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

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¿Por qué la microeconomía es fundamental para la macroeconomía, según los Premio Nobel 2026?

De acuerdo a los académicos, las leyes Keynesianas habrían quedado “relegadas” debido a que los actuales índices económicos no sólo se pueden medir con la inflación, producción y consumo, sino que se tenía que comprender cómo los hogares y las empresas influyen en la economía a través de su día a día.

“Un componente fundamental de estos modelos es que los hogares y las empresas tienen una visión de futuro al tomar decisiones sobre ahorros o precios de productos”, se puede leer en el comunicado oficial.

Estos nuevos modelos no están en la teoría, sino que ya han sido aplicados y han ayudado a naciones enteras a “resistir” mejor las épocas de inflación o recesiones económicas.

La Academia Sueca asegura que, si se aplican y siguen desarrollando estos nuevo modelos, entonces las naciones podrán enfrentar de mejor manera desde las crisis energéticas hasta los cambios repentinos en el consumo de una familia ante una crisis personal.

Lista de ganadores del Premio Nobel 2026

Con la entrega del galardón en Economía concluye la premiación de los Nobel 2026, quedando la lista de ganadores de la siguiente manera:

Premio Nobel de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth (estadunidense de la Universidad de Stanford), así como Peter Hegemann (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (alemán de la Universidad de Würzburg)

(estadunidense de la Universidad de Stanford), así como (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y (alemán de la Universidad de Würzburg) Premio Nobel de Física para Francis Halzen (belga inscrito en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos)

(belga inscrito en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos) Premio Nobel de Química para Henri B. Kagan (francés de la Universidad París-Sud) y Kenso Soai (japonés de la Universidad de Ciencias de Tokio)

(francés de la Universidad París-Sud) (japonés de la Universidad de Ciencias de Tokio) Premio Nobel de Literatura para Anne Carson (canadiense de la Universidad de Toronto)

(canadiense de la Universidad de Toronto) Premio Nobel de la Paz para Navanethem Navi Pillay (sudafricana e integrante de la Corte Internacional de Justicia)

(sudafricana e integrante de la Corte Internacional de Justicia) Premio Nobel de Economía para Robert E. Hall (estadunidense de la Universidad de Stanford) y Michael Woodford (estadunidense de la Universidad de Columbia)

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