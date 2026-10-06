Premio Nobel de Física 2026: ¿Qué son los neutrinos de alta energía y cómo los descubrió el ganador Francis Halzen?

¡Ya hay Nobel de Física 2026! Este año, la Real Academia Sueca de Ciencias dio el galardón al físico belga Francis Halzen, quien está inscrito en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos (EUA).

De acuerdo a las autoridades, el premio le fue otorgado debido a sus contribuciones en el Observatorio de Neutrinos IceCube, específicamente al descubrimiento de neutrinos de alta energía, mismos que cambiarán para siempre el estudio de la astronomía desde la física.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

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¿Qué son los neutrinos de alta energía, descubrimiento del Premio Nobel de Física 2026?

El estudio del espacio sigue siendo una de las mayores apuestas en el mundo científico, especialmente por las respuestas que hay allá y que podrían cambiar la forma de vida en la tierra.

Justamente eso fue lo que hizo Francisc Halze, quien se dio cuenta, desde 1988, que el hielo del Polo Sur podría utilizarse para rastrear partículas, específicamente los neutrinos.

Estas son partículas subatómicas viajan por el cosmos, pero su principal particularidad es que cuentan con una energía millones de veces superior a las que se crear en los laboratorios humanos y ésta no cambia durante toda su trayectoria.

“Los neutrinos, con energías extremadamente altas, se crean en los mismos entornos que otros tipos de partículas; sin embargo, a diferencia de estas, los neutrinos nos llegan sin cambiar de dirección ni perder energía. Esto significa que pueden proporcionar información que no está disponible de ninguna otra manera”, explicó la Real Academia Sueca.

La importancia del Observatorio de Neutrinos IceCube

Los estudios del científico belga, desde finales de los años ochenta hasta nuestros días, han logrado que los científicos trabajen con “entornos violentos”, es decir, que se puede revelar fenómenos cósmicos que son desconocidos y que suceden más allá de nuestro sistema solar.

Para que esto ocurra, el trabajo en el Observatorio de Neutrinos IceCube (que se acabó de construir entre 2010 y 2011) ha permitido estudiar fuentes cósmicas y revelar nuevos procesos físicos que cambian la forma que entendemos la galaxia y el universo entero.

Lista de ganadores del Premio Nobel 2026

Este es el segundo día de entrega del Premio Nobel 2026, por lo que la lista de ganadores va de la siguiente manera:

Premio Nobel de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth (estadunidense de la Universidad de Stanford), así como Peter Hegemann (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (alemán de la Universidad de Würzburg)

para (estadunidense de la Universidad de Stanford), así como (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y (alemán de la Universidad de Würzburg) Premio Nobel de Física para Francis Halzen (belga inscrito en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos)

Sin embargo, aún faltan entregar cuatro galardones más:

Premio Nobel de Química 2026 : miércoles 7 de octubre

: miércoles 7 de octubre Premio Nobel de Literatura 2026 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre Premio Nobel de la Paz 2026 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas: lunes 12 de octubre

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