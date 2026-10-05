Inician los Nobel 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel los ganadores del premio de Medicina

Como cada año, este lunes 5 de octubre comenzó la entrega los Premio Nobel 2026 con el de Fisiología o Medicina, el cual fue para Karl Deisseroth (estadunidense de la Universidad de Stanford), así como Peter Hegemann (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (alemán de la Universidad de Würzburg).

Los universitarios se llevaron este valioso galardón, que otorga el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, “por sus descubrimientos sobre los canales icónicos regulados por la luz y la optogenética”, es decir, debido a sus avances sobre el uso de la luz para los estudios de las células y las neuronas, específicamente en el descubrimiento de la proteína canalrodospsina.

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The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

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Así fue el avance científico que se llevó el Premio Nobel 2026

De acuerdo a la propia academia sueca, la investigación que se llevó el galardón dio avances al mundo de la ciencia en la optogenética mediante un método que permitió demostrar cómo las células nerviosas influyen en la memoria, las emociones y el comportamiento del cerebro vivo.

“Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron una proteína extraordinaria, la canalrodopsina, en un alga unicelular. Karl Deisseroth transformó esta proteína en un interruptor activado por luz para las células nerviosas”, se pudo leer en el comunicado oficial.

Aunque parece sumamente complicado, este avance científico permitiría una nueva era en la neurociencia debido a que, a partir de estos avances, se podrá “mapear” el cerebro de una forma que antes no había ocurrido.

¿Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026?

Ellos son los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026:

Karl Deisseroth es doctor en Filosofía (en 1998) y doctor en Medicina (en 2000) por la Universidad de Stanford . Además, es profesor DH Chen, Bioingeniería y Psiquiatría, así como de Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford, EE. UU.

(en 1998) y (en 2000) . Además, es profesor DH Chen, Bioingeniería y Psiquiatría, así como de Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford, EE. UU. Peter Hegemann es doctor en 1984 por el Instituto Max Planck de Bioquímica , Martinsried, Alemania. Además, es profesor titular Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Los descubrimientos premiados se realizaron en el Instituto Max Planck de Bioquímica, Martinsried, Alemania.

, Martinsried, Además, es profesor titular Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Los descubrimientos premiados se realizaron en el Instituto Max Planck de Bioquímica, Martinsried, Alemania. Georg Nagel es doctor en 1988 por la Universidad de Frankfurt, Alemania. Se desempeña como profesor de Fisiología Molecular Vegetal en el Departamento de Fisiología Molecular Vegetal y Biofísica – Botánica I, Universidad de Würzburg, Alemania. Los descubrimientos premiados se realizaron en el Instituto Max Planck de Biofísica, Frankfurt, Alemania.

Calendario del Premio Nobel de la Paz 2026

Este lunes comenzó la entrega de los galardones, pero continuará de la siguiente manera:

Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 : lunes 5 de octubre

: lunes 5 de octubre Premio Nobel de Física 2026 : martes 6 de octubre

: martes 6 de octubre Premio Nobel de Química 2026 : miércoles 7 de octubre

: miércoles 7 de octubre Premio Nobel de Literatura 2026 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre Premio Nobel de la Paz 2026 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas: lunes 12 de octubre

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