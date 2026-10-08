Premio Nobel de Literatura 2026: Anne Carson y sus libros que transformaron la poesía contemporánea

El Premio Nobel de Literatura este 2026 es para Anne Carson, la autora canadiense fue elegida por la Academia Sueca al crear una obra “audaz e ingeniosa” que, sin duda, creó “nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Al entregarle el galardón este jueves 8 de octubre, las autoridades académicas indicaron que la distinción a su carrera tiene que ver con la forma en que mezcló la filología con la poesía, es decir, el estudio de las lenguas a través de un género que expresa de forma “bella” lo más profundo de los sentimientos.

“A lo largo de toda su trayectoria como autora, Carson explora con delicadeza las posibilidades de la escritura, un proceso en el que el boceto literario ha adquirido un valor especial para ella”, se pudo leer en el comunicado oficial del Premio Nobel 2026.

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

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Libros de Anne Carson que la hicieron ganadora del Nobel de Literatura 2026

Como se mencionó, la autora ha basado el estudio de la lengua y el significado de las palabras como el punto central de su obra, es por es que estos son los libros más relevantes para que te acerques a la ganadora del Nobel:

La bellaza del marido: un ensayo ficticio en 29 tangos (publicada en 2001 y reeditada hasta 2019): se trata de un poemario/ensayo sobre el amor, la infidelidad y el final del matrimonio

(publicada en 2001 y reeditada hasta 2019): se trata de un poemario/ensayo sobre el amor, la infidelidad y el final del matrimonio Eros dulce y amargo : ensayo sobre el deseo erótico a partir de Safo y Platón

: ensayo sobre el deseo erótico a partir de Safo y Platón No x : libro dedicado al duelo y la memoria tras la muerte del hermano de Anne Carson

: libro dedicado al duelo y la memoria tras la muerte del hermano de Anne Carson Si no, el inverno : traducción de los fragmentos de Safo

: traducción de los fragmentos de Safo Decreación: texto que combina poesía, ensayo y teatro

“Es a través de estas constelaciones literarias, a menudo inesperadas, que Carson se ha liberado de la poesía lírica ligada al yo narrativo e inspirado nuevas formas de literatura contemporánea”, detallan.

¿Quién es Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura 2026?

Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. Tras años de estudio, en 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos de la Universidad de Toronto titulada Odi et Amo Ergo Sum (Eros dulce y amargo, en español), texto que después se convirtió en libro y de ahí inició toda la historia.

A lo largo de su trayectoria y como se puede apreciar en la mayoría de sus textos, ha compaginado la poesía con la traducción y la docencia; sin embargo, sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y teatro demuestran la libertad con la que se relaciona con las expectativas y las normas literarias.

“Es en esto en lo que se basa la extraordinaria importancia que su obra, desde la década de 1990, ha tenido para el panorama artístico y literario internacional”, finalizaron.

Lista de ganadores de los Premios Nobel 2026

Estos son los premios Nobel que se han entregado este 2026:

Premio Nobel de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth (estadunidense de la Universidad de Stanford), así como Peter Hegemann (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (alemán de la Universidad de Würzburg)

para Karl Deisseroth (estadunidense de la Universidad de Stanford), así como Peter Hegemann (alemán de la Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (alemán de la Universidad de Würzburg) Premio Nobel de Física para Francis Halzen (belga inscrito en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos)

para Francis Halzen (belga inscrito en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos) Premio Nobel de Química para Henri B. Kagan (francés de la Universidad París-Sud) y Kenso Soai (japonés de la Universidad de Ciencias de Tokio)

para Henri B. Kagan (francés de la Universidad París-Sud) y Kenso Soai (japonés de la Universidad de Ciencias de Tokio) Premio Nobel de Literatura para Anne Carson (canadiense de la Universidad de Toronto)

Quedan por entregar el Premio Nobel de la Paz (agendado para el viernes 9 de octubre), así como el Premio Nobel de Economía (previsto para el lunes 12).

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