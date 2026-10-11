Trump anuncia “alto al fuego energético” entre Rusia y Ucrania

¿Se acerca el final de la guerra entre Rusia y Ucrania? El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, informó que ambos países habría acordado un “alto al fuego energético” inmediato.

Durante las primeras horas de este domingo 11 de octubre, el mandatario sólo informó la noticia, pero no dio más noticias al respecto y, hasta el momento, sólo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha posicionado al respecto.

“Con efecto inmediato, se declara una tregua energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!“, redactó Trump.

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Ucrania está dispuesto a aceptar la propuesta: Volodímir Zelenski

Tras el mensaje de Donald Trump, el presidente ucraniano informó que sólo aceptará el trato si Rusia se compromete a dejar de atacar a su país; sin embargo, informó que esta “tregua” fue un anuncio para él ya no sabía del mismo.

Ante esto, pidió que se le informe a partir de cuándo entra en vigor para conocer el acuerdo.

“El anuncio de la tregua fue una noticia para mí, pero si los rusos acepta un cese al fuego energético, Ucrania de acuerdo. Si el presidente Trump la negoción con Putin (presidente de Rusia), por favor díganos cuándo entra en vigor la tregua, estamos preparados y la aceptaremos”, puntualizó ante las preguntas del periodista Axios Barak Ravid.

¿Qué dijo Rusia sobre el acuerdo y alto al fuego con Ucrania?

Todavía no hay una información oficial de Rusia; sin embargo, medios de aquel país informaron que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, mencionó que “en general, estamos abiertos a las negociaciones. Seguimos abiertos”.

No obstante, refirió que Vladimir Putin aún no ha dicho nada.

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