Papa León XIV se someterá a una cirugía previo a su gira en América Latina

A semanas de que comience su gira por algunos países de América Latina, el papa León XIV informó que se someterá a una cirugía debido a que le localizaron un nódulo en el pulmón.

Tanto en su ceremonia semanal en El Vaticano, así como en sus redes sociales, el pontífice informó que el nódulo fue localizado tras una revisión médica y ahí se le recomendó someterse a una operación lo más pronto posible.

“(...) los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y esta bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir (...) la operación ya está programada para los próximos días”, puntualizó este domingo 11 de octubre.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué es un nódulo en el pulmón, la causa de la operación del papa León XIV?

De acuerdo a la Asociación Americana de Cáncer, un nódulo es una mancha o crecimiento del tejido de hasta tres centímetros de diámetro que, en este caso, aparece en los pulmones. En la mayoría de los casos son identificadas a través de radiografía o tomografía.

Muchos podrían considerar que se trata de una especia de cáncer; sin embargo, la mayoría solo son cicatrices, granulomas o marcas que dejaron infecciones pulmonares (tal es el caso de la neumonía o tuberculosis); sin embargo, hay casos en donde son malignos y podrían desarrollarse en cáncer de pulmón.

En caso de que sea maligno, entonces los médicos considerarán la mejor opción y este puede ser una biopsia o extirpación.

¿Cuándo comienza la gira del papa León XIV en América Latina?

Posterior a su cirugía, el monarca de la Iglesia católica viajará a Uruguay, Argentina y Perú para una gira que tiene contemplada desde el 6 y hasta el 17 de noviembre.

La visita iniciará en Uruguay, ahí permanecerá desde el 6 hasta el 8 de noviembre; posteriormente, en Argentina del 8 al 11 del mismo mes. Finalmente de 11 al 17 estará en Perú, país donde fue obispo antes de ser nombrado como el sucesor del papa Francisco.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.