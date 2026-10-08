“El invencible verano de Liliana”, libro de Cristina Rivera Garza por el que pedían el Nobel de Literatura para la mexicana

La Academia Sueca anunció a Anne Carson como la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, rompiendo así la ilusión de cientos de mexicanos que querían el galardón para la escritora Cristina Rivera Garza.

Y es que es el segundo año consecutivo que la académica mexicana se encuentra liderando o en los primeros lugares en las encuestas internacionales previas a la entrega, específicamente desde que ganó el Premio Pulitzer en 2024 por El invencible verano de Liliana.

Con esta edición, ya suman 16 años sin que un o una escritora de América Latina gane el premio, la última vez fue en 2010 con la entrega a Mario Vargas Llosa en 2010.

LILIANA RiVERA GARZA (4 de octubre 1969 13:47 - 16 julio 1990 5:00). No te olvidamos, Liliana, y no nos olvides. Seguimos a tu lado, escuchando tus historias, riéndonos de tus chistes, creyendo en que otro tipo de amor es posible. Otra vida #JusticiaParaLiliana #JusticiaParaTodas pic.twitter.com/PpIABKxLYt — Cristina Rivera Garza (@criveragarza) October 4, 2026

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¿De qué trata “El invencible verano de Liliana”, libro de Cristina Rivera Garza?

El libro fue publicado en 2021 y rápidamente llamó la atención en México y otros países del mundo debido a que narra la historia del feminicidio de Liliana Rivera Garza, hermana de la escritora, que ocurrió en 1990.

La obra se escribió en el contexto de la pandemia por COVID-19, así como unos años más tarde de la tipificación de feminicidio en el país, entendido como la forma “más extrema” de violencia de género y violación de los derechos humanos contra las mujeres.

“El libro ha tomado el tiempo que necesitaba, el proceso ciertamente difícil, tortuoso, relacionado a la pérdida. Había intentado escribir este libro varias veces y había fracasado”, ha contado Rivera Garza.

Sin embargo, en palabras de la escritora tamaulipeca, el libro también es una denuncia ante la impunidad del caso, debido a que, hasta la fecha, el agresor no ha sido detenido.

Cristina Rivera Garza y las “escrituras geológicas” en “El invencible verano de Lilliana”

Más allá de la historia, que es cruda y directa, el estilo impregnado en la obra le ha valido premios a Cristina, ya que recopiló cartas, notas, entradas de su diario, recuerdos personales, entrevistas y documentos de la vida de su hermana.

A todo esto, la académica le dio el nombre de “escrituras geológicas”, ya que los textos o información (basada en entrevistas o documentos) permiten retomar experiencias que, de otra forma, no se conocerían, pero que en la escritura aparecen en primera persona.

En otras palabras, la escritora define esto como “desapropiarse de la historia y centrarse en cómo contarla”.

La obra ya ha saltado de la literatura al teatro y es protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher.

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