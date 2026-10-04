Flávio Bolsonaro toma ventaja sobre Lula y Brasil tendrá segunda vuelta en elección presidencial

La tendrá una segunda vuelta; con prácticamente la totalidad de las urnas contabilizadas, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), terminó el primer turno al frente del conteo, seguido por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

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Con el escrutinio prácticamente concluido, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor de 47.3% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó aproximadamente 44.8%. Aunque Bolsonaro encabezó la primera vuelta, no consiguió superar el 50% de los votos válidos, porcentaje necesario para ganar la Presidencia en esta etapa.

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