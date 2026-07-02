Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen a la hermana de Emilio Lozoya en el AICM; estos son los delitos de los que se le acusa
/Internacional/Video

Tensiones comerciales entre México y EUA se redujeron: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía aseguró que el T-MEC sigue firme, descartó una salida de Estados Unidos y afirmó que las tensiones comerciales han disminuido.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, informó durante una entrevista radiofónica que los temas de preocupación comercial entre México y Estados Unidos pasaron de 54 a 14 en el último año.

El funcionario explicó que el déficit comercial estadunidense con México responde a la integración de las cadenas de producción entre ambos países. Reiteró que el T-MEC permanece vigente y que no existe un escenario de salida de Estados Unidos del acuerdo.

También descartó la imposición de nuevos aranceles relacionados con el tratado comercial en el corto plazo.

Tags relacionados