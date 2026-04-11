VIDEOS: Suspenden a funcionarios por fiesta ilegal que destapa red de privilegios en cárcel de Colombia

Luego de que se viralizaran varios videos de una fiesta ilegal en la cárcel de La Paz en Itagüí, Antioquia, Colombia, las autoridades decidieron suspender a 11 funcionarios por la aparente falta de control. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)el penal alberga a líderes criminales, es de máxima seguridad y participa en procesos de "paz urbana" lo que elevó la gravedad del escándalo.

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Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril y las imágenes difundidas evidenciaron una falla estructural que derivó en sanciones inmediatas y un operativo sorpresa.

¿Qué ocurrió en la cárcel de La Paz?

Los reclusos organizaron una fiesta ilegal con un concierto privado del cantante Nelson Velásquez, bebidas alcohólicas, equipos de sonido y acceso tanto a externos como a objetos prohibidos en un pabellón de alta seguridad; evento que comprometió la autoridad del Estado.

#Colombia | Imágenes revelan el concierto del cantante vallenato Nelson Velásquez dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, donde internos habrían organizado una fiesta con tarima, licor y comida.

Tras conocerse los hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa… pic.twitter.com/UFhyJyIFF2 — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) April 9, 2026

Medidas de las autoridades tras el incidente

A través de redes sociales, el Inpec anunció la suspensión de 11 funcionarios además de ejecutar un operativo liderado por el Grupo Operativo Especial (Grope).

📃 #BoletínINPEC | A causa de los recientes hechos que se han presentado y que afectan a la institucionalidad, nos permitimos informar lo siguiente a la opinión pública. 👇🏻 pic.twitter.com/6sT9Z0vTVg — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) April 11, 2026

Según las autoridades, la suspensión es por tres meses y el decomiso se hizo en los pabellones 1 y 2 donde iniciarán los procesos disciplinarios. La institución reiteró su política de “cero tolerancia” frente a la corrupción.

¿Quiénes son los funcionarios suspendidos?

El Inpec reveló la identidad de los 11 implicados en la falla de control dentro del penal, que son:



Nairo Vargas Rubio

Fran Alexander Barbosa Pinzón

Jhon Eduar Aguilar Conde

José Luis Becerra Puello

David Juan Camilo Gómez

Juan Diego Ospina Morales

Gustavo Adolfo Montejo Casas

Eduardo Parra Ceballos

Salvador del Cristo Jiménez Palencia

Heyler Antonio Fraccica Sarmiento

Fredy Antonio Ciprián Díaz

Especificaron que cada uno tendrá un grado de responsabilidad individual, lo que podría generar sanciones más severas.

#VIDEO I Se ha conocido nuevo video de la que sería la fiesta de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí en la que cantó Nelson Velásquez y habrían asistido los cabecillas de la mesa de diálogo de paz urbana. En el video se observa abundante licor.

Denuncias Antioquia pic.twitter.com/UXyNKmrgdX — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) April 10, 2026

¿Qué hallaron las autoridades en el penal?

Las autoridades revelaron condiciones más cercanas a una vivienda que a una cárcel, pues había:



Celulares, laptop, tablet, módem WiFi, PS5

Más de 1,500 gramos de drogas sintéticas y naturales

Aguardiente, champaña y vodka

62 neveras, estufas, televisores y lavadoras

Sofás, camas, ventiladores y más

Asimismo se encontraron sistemas de sonido, los cuales coinciden con los videos difundidos en redes sociales.

¿Quién investiga el caso?

La Procuraduría abrió una indagación previa para identificar a todos los responsables, a la par de que el Inpec también inició procesos administrativos internos, pues lo que se busca es saber cómo ingresaron objetos y artistas.

¿Es la primera vez que ocurre algo así en Colombia?

No es un hecho aislado, casos como el de “La Catedral” reflejan antecedentes similares y los especialistas señalan fallas estructurales persistentes, por lo que el reto seguirá siendo fortalecer controles y erradicar la corrupción en cárceles.