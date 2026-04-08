Retiran lotes de ajos pelados por bacteria que provoca botulismo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EUA) informó que se retirarán de manera urgente varios lotes de ajos pelados debido a una bacteria que puede provocar botulismo.

Se trata de lotes de ajo pelado Christopher Ranch y ajo pelado Garland de la empresa Tops Friendly Markets de Williamsville, que fueron distribuidos en Nueva York, Pensilvania y Vermont.

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Bacteria botulínica en los ajos pelados

De acuerdo con la FDA, los productos se retirarán por la posible contaminación con Clostridium botulinum, es decir, la bacteria botulínica, una de las más mortales que se conocen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el botulismo de transmisión alimentaria es una enfermedad grave y puede ser mortal.

Es una intoxicación causada por la ingesta de alimentos contaminados con neurotoxinas muy potentes llamadas toxinas botulínicas y suelen formarse en la ausencia de oxígeno.

¿Cuáles son los síntomas del botulismo?

El botulismo afecta al sistema nervioso y se caracteriza por una parálisis flácida descendente que puede provocar insuficiencia respiratoria. Los síntomas son los siguientes:

Fatiga intensa

Debilidad y vértigo

Visión borrosa

Sequedad de boca

Dificultad para tragar y hablar

Debilidad el cuello y los brazos

¿Cómo se descubrió la bacteria?

La bacteria botulínica se descubrió durante una inspección rutinaria de la tienda, donde se observó que el producto no se mantenía a la temperatura adecuada para controlar el riesgo.