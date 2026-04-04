Nueva cepa de viruela del mono activa alerta sanitaria por ser una variante súper contagiosa

El pasado jueves 2 de abril, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó el primer caso de la nueva variante contagiosa de viruela del mono, conocida como "caldo Ig.", de un caso importado.

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Luego de la detección, las autoridades emitieron una alerta epidemiológica nacional para fortalecer la vigilancia, identificar contactos y prevenir la propagación de esta cepa.

¿Qué sabemos del caso?

Información local reveló que el paciente fue diagnosticado mediante secuenciación genómica realizada por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, tecnología que confirmó la presencia de la variante caldo Ib.

Aunque ya no hay evidencia de transmisión comunitaria, el gobierno intensificó la vigilancia sanitaria, pues la detección temprana reduce riesgos y permite una respuesta rápida ante posibles nuevos casos.

¿Qué es la variante Clado Ib y por qué preocupa?

La variante clado Ib pertenece a la familia del virus mpox, relacionada con la viruela humana y su principal característica es su mayor contagio en comparación con cepas anteriores, lo que eleva la alerta de salud pública y puede provocar una epidemia si no se controla con prontitud; por ello organizaciones internacionales mantienen una vigilancia constante.

Señales y síntomas para reconocer la viruela del mono

La enfermedad presenta manifestaciones visibles y síntomas generales que pueden durar varias semanas:



Erupción cutánea o lesiones (cara, manos y pies)

Protuberancias, ampollas y costras progresivas

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Fatiga intensa

Escalofríos

Ganglios linfáticos inflamados

La detección temprana permite el tratamiento médico y ayuda a romper la cadena de transmisión.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

La transmisión se produce principalmente por contacto cercano con personas infectadas en:



Contacto directo con lesiones cutáneas

Exposición a fluidos corporales

Compartir objetos contaminados

Contacto físico íntimo

Exposición prolongada en espacios cerrados

Etapas de las lesiones en la piel por la viruela del mono

Las heridas de la viruela del mono evolucionan de forma clara y predecible, por lo que identificarlas ayuda a entender su progreso:



Vesícula: Se ve como un pequeño bulto o ampolla elevada sobre la piel, es tensa y contiene líquido claro

Se ve como un pequeño bulto o ampolla elevada sobre la piel, es tensa y contiene líquido claro Pústula: Sigue abultada, pero el líquido dentro se vuelve opaco, blanquecino o amarillento, formando pus

Sigue abultada, pero el líquido dentro se vuelve opaco, blanquecino o amarillento, formando pus Pústula umbilicada: Aparece una pequeña depresión o “puntito” oscuro en el centro, como un ombligo

Aparece una pequeña depresión o “puntito” oscuro en el centro, como un ombligo Lesión ulcerada: Se abre y forma una pequeña herida con un centro oscuro rodeado de un halo rojizo de inflamación

Se abre y forma una pequeña herida con un centro oscuro rodeado de un halo rojizo de inflamación Costra: Se seca completamente y se cubre con una capa dura, rugosa y de color marrón oscuro o negruzco

Se seca completamente y se cubre con una capa dura, rugosa y de color marrón oscuro o negruzco Costra parcialmente removida: La costra empieza a desprenderse por los bordes

Estas etapas pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo y suelen durar de 2 a 4 semanas en total.

Medidas de prevención que puedes aplicar hoy

Las autoridades recomiendan pasos sencillos para reducir los riesgos:



Lavarse las manos con frecuencia

Evitar todo contacto con personas que presenten síntomas

No compartir objetos personales

Consultar a un centro de salud en caso de síntomas

Seguir las instrucciones médicas si recibe un diagnóstico

La información y la prevención siguen siendo las formas más eficaces de contener la enfermedad.