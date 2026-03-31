Irán advierte ataques a empresas tecnológicas de EUA en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con llevar a cabo ataques contra instalaciones de grandes empresas internacionales, muchas de ellas tecnológicas, incluidas Microsoft, Apple, Google, Meta, Boeing y Tesla, cuando se cumple un mes de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Dado que el elemento principal en el diseño y el seguimiento de los objetivos terroristas son las empresas estadounidenses de TI (tecnologías de la información) e IA (inteligencia artificial), y estas participan en dichas operaciones terroristas, a partir de ahora las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán nuestros objetivos legítimos", declaró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

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Ignoraron advertencias

El CGRI justificó el anuncio alegando que las empresas afectadas "ignoraron sus repetidas advertencias sobre la necesidad de detener las operaciones terroristas, y hoy tanto ustedes como sus aliados israelíes causaron la muerte de varios ciudadanos iraníes".

Así, Teherán considerará objetivos legítimos a 18 compañías, además de las citadas: Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JPMorgan, GE, Spire Solutions y G42.

"Aconsejamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo para salvar sus vidas. Los residentes en las inmediaciones de estas empresas terroristas en todos los países de la región también deberán abandonar en un radio de un kilómetro y dirigirse a un lugar seguro", agregó.

Las autoridades de Irán confirmaron de momento más de 2 mil muertos por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

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