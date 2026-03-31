Pese a la llegada de un petrolero ruso, crisis energética se prolonga en Cuba

El buque "Anatoly Kolodkin", sujeto a sanciones estadounidenses y cargado con 740 mil barriles (equivalente a 100 mil toneladas de crudo), ingresó temprano por la mañana al puerto de Matanzas, 100 km al este de La Habana.

La decisión del presidente Donald Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación con Moscú y ofrece un respiro a un país que ha sufrido durante los últimos meses prolongados apagones, un drástico racionamiento de combustible y disminución del transporte público.

"Agradecemos al gobierno y pueblo de Rusia por su respaldo solidario", escribió en X la cancillería cubana. Subrayó que la "valiosa ayuda llega en medio de un cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana".

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El mandatario estadounidense dijo el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a Cuba, pero el lunes su administración aclaró que no había un cambio en su política de sanciones.

"Permitimos que este barco llegue a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Un respiro temporal"

La crisis energética se agudizó en enero, cuando Trump cortó el flujo de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana, y amenazó con aranceles al país que le venda crudo a la isla.

La escasez de combustible golpea a sectores vitales de la economía cubana, como el turismo, el níquel y el tabaco, y obligó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha sufrido siete apagones a nivel nacional desde finales de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

"El tanguero ruso “Anatoly Kolodkin” ya esta en el puerto cubano de Matanzas, realizando la descarga de petróleo que llegó a la Mayor de las Antillas como ayuda humanitaria en medio de la compleja situación energética que se vive en Cuba"



La @EmbRusCuba afirmó que "es un deber… pic.twitter.com/AiubSo12Kr — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 31, 2026

Cuba produce unos 40 mil barriles diarios de crudo pesado, que son utilizados para alimentar las ocho centrales termoeléctricas que constituyen el pilar de su sistema eléctrico, pero depende de las importaciones de diésel y de GLP (gas licuado de petróleo).

El director adjunto de la petrolera estatal Cupet, Irenaldo Pérez, explicó a la televisión cubana que el petróleo ruso permitirá producir GLP para hospitales y "un nivel de gasolina" para el sistema del transporte, así como diésel y fuel oil para generadores de energía de respaldo.

Según expertos, refinar el crudo ruso tomaría un mes. Asimismo, el cargamento podría transformarse en 250 mil barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12 días y medio.

Ese cargamento "puede ofrecer un respiro temporal, pero ni de lejos resuelve la magnitud del déficit que enfrenta el país", declaró el economista Ricardo Torres, de la Universidad Americana de Washington. "Claramente no es suficiente".

Para justificar su bloqueo energético, el republicano alega que Cuba representa "una amenaza excepcional" para la seguridad de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán.

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