Tragedia en Argentina: Estudiante desata tiroteo en izamiento de bandera

Este lunes un estudiante ingresó armado con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno No°40, ubicada en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Argentina, mató a un compañero e hirió a al menos ocho personas más.

El ataque se registró cerca de las 7:15 de la mañana en el patio interno de la escuela cuando se realizaba el izamiento de la bandera. El alumno de tan solo 15 años sacó el arma de una funda de guitarra y sin mediar palabra comenzó a disparar.

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¿Cuántos estudiantes están heridos?

El Gobierno de Santa Fe informó que seis estudiantes se encuentran estables en el hospital local, mientras que los otros dos fueron llevados al Hospital Regional de Rafaela para que reciban atención especializada.

Los seis estudiantes que fueron trasladados al hospital local presentan heridas superficiales, mientras que los alumnos que están en el nosocomio regional "Dr. Jaime Ferré", requieren atención compleja.

Información actualizada. San Cristóbal: estudiantes reciben atención médica y están fuera de peligro.



👉🏽 Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Los equipos de Salud Mental de Provincia brindan… https://t.co/EB3QHZAjCZ — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) March 30, 2026

Ataque en escuela es captado en video

A través de redes sociales ya fueron compartidos algunos videos del ataque que fueron grabados mientras los estudiantes corrían a ocultarse. En ellos se pueden escuchar las detonaciones de la escopeta, así como los gritos de algunos alumnos.

🚨 #URGENTE 🚨 Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno", mató a un compañero (la víctima tendría 13 años) e hirió a varios.



📍 Ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe.#argentina #santafe #video #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/OBilzdW2ri — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

¿Qué pasó con el agresor?

Un asistente escolar pudo detener al agresor e impedir que continuara disparando. Cuando la policía llegó fue entregado a los elementos, quienes lo trasladaron al ministerio de Seguridad provincial.

De acuerdo con los testimonios recabados por medios locales, el estudiante sufría bullying, pero nunca se le notó retraído.

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