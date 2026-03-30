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Tragedia en Argentina: Estudiante desata tiroteo en izamiento de bandera

Tragedia en Argentina: Estudiante desata tiroteo en izamiento de bandera

El agresor ocultó la escopeta en una funda de guitarra y durante el izamiento de bandera disparó contra algunos de sus compañeros.

Se registra tiroteo en escuela de Santa Fe, Argentina
El estudiante mató a uno de sus compañeros e hirió a ocho más tras ingresar una escopeta a la escuela; el ataque quedó grabado.|La Voz Argentina|X

Escrito por: Adriana Pacheco

Este lunes un estudiante ingresó armado con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno No°40, ubicada en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Argentina, mató a un compañero e hirió a al menos ocho personas más.

El ataque se registró cerca de las 7:15 de la mañana en el patio interno de la escuela cuando se realizaba el izamiento de la bandera. El alumno de tan solo 15 años sacó el arma de una funda de guitarra y sin mediar palabra comenzó a disparar.

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¿Cuántos estudiantes están heridos?

El Gobierno de Santa Fe informó que seis estudiantes se encuentran estables en el hospital local, mientras que los otros dos fueron llevados al Hospital Regional de Rafaela para que reciban atención especializada.

Los seis estudiantes que fueron trasladados al hospital local presentan heridas superficiales, mientras que los alumnos que están en el nosocomio regional "Dr. Jaime Ferré", requieren atención compleja.

Ataque en escuela es captado en video

A través de redes sociales ya fueron compartidos algunos videos del ataque que fueron grabados mientras los estudiantes corrían a ocultarse. En ellos se pueden escuchar las detonaciones de la escopeta, así como los gritos de algunos alumnos.

¿Qué pasó con el agresor?

Un asistente escolar pudo detener al agresor e impedir que continuara disparando. Cuando la policía llegó fue entregado a los elementos, quienes lo trasladaron al ministerio de Seguridad provincial.

De acuerdo con los testimonios recabados por medios locales, el estudiante sufría bullying, pero nunca se le notó retraído.

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