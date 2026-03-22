EUA vive crisis en sus aeropuertos por falta de personal, largas filas en Nueva York, Houston y Atlanta

Los aeropuertos de Estados Unidos (EUA) están saturados de pasajeros tras la renuncia de más de 400 trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el cierre parcial del gobierno federal norteamericano.

Miles de viajeros que se encuentran en las terminales aéreas, sobre todo en Nueva York, Houston y Atlanta, están completamente frustrados ante las largas filas y los tiempos de espera que alcanzan hasta las 3 horas.

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Crisis por falta de personal en los filtros de seguridad

Los trabajadores de la TSA siguen trabajando sin recibir un salario, debido a que el cierre parcial del gobierno federal que mantiene sin financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Cansados de no recibir un salario, muchos de los trabajadores se ausentaron o renunciaron, lo que impactó directamente en los filtros de seguridad en los vuelos tanto nacionales como internacionales.

Renuncian 400 empleados por falta de pago

Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 400 empleados han renunciado por falta de pago, mientras que la tasa de ausencias en la TSA superó el 10% en estos últimos días de la semana.

Los líderes sindicales aseguraron que muchos de los trabajadores del TSA decidieron renunciar y otros tomarse un tiempo libre pues ya no pueden costear la gasolina o el cuidado de los hijos para poder ir a trabajar.

Largas filas de pasajeros mientras continúa el cierre parcial del gobierno, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Agentes del ICE en los aeropuertos de EUA

Ante la crisis, el zar de la frontera y el presidente Donald Trump confirmaron que agentes del ICE serán desplegados en aeropuertos del país a partir del lunes 23 de marzo, lo que ha despertado preocupación entre algunos viajeros, pues los elementos no están capacitados.

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