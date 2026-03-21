Más de 100 heridos tras impacto de misiles iraníes en Dimona y Arad

Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.

Los impactos se producen después de que Irán denunciara un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), haya constancia de una fuga de material radiactivo.

Asimismo pidió "moderación militar" en la guerra en Irán debido al temor a un accidente nuclear.

El primer impacto se registró después de que, a las 19.00 hora local, sonaran las alarmas en la zona al este de la ciudad de Beerseba en previsión de la llegada de misiles de Irán.

Uno de ellos cayó en la localidad de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y causó 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años grave y una mujer en estado moderado.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Another view of an Iranian ballistic missile striking Dimona, Israel. pic.twitter.com/vImQZxVZJF — BRICS News (@BRICSinfo) March 21, 2026

El resto de lesionados, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), fueron por metralla, así como también heridas mientras se dirigían a zonas protegidas o cuadros de pánico.

El Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del derrumbamiento de un edificio en esa localidad, lo que provocó un incendio en la zona.

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Los equipos de emergencia atienden varios incidentes

Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la zona a las 22.00 hora local y de nuevo un cuarto de hora después, tras lo que se registró el segundo impacto directo, en este caso en Arad, una localidad a unos 30 kilómetros de Dimona.

De 30 heridos iniciales de ese impacto, el MDA aumentó el número de heridos a 64 heridos, de ellos 7 graves -entre ellos una niña de 4 años-, así como 15 moderados y 42 leves. "Los equipos de la MDA continúan la búsqueda de más víctimas", añadió en un comunicado.

Los equipos de bomberos dijeron que el impacto se producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego "en el cuarto piso" de uno de ellos.

El MDA reportó a las 00.10 hora local un total de 75 heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales en varias ambulancias y helicópteros, de ellos 10 en estado grave, incluida una niña de 4 años, y 13 moderados.

Iran has shifted from striking major cities, to hitting smaller ones.



None of these towns so far have intercepted a single missile today.



The Iranians somehow found out that anti-missile systems had to be moved to Tel Aviv, as previous ones went empty.



This is Arad, Israel. pic.twitter.com/DB7qlHpXjR — Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) March 21, 2026

Tras la caída del misil en Arad, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la guerra contra Irán y el Líbano continuará.

"Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", dijo Netanyahu en el texto compartido por su Oficina, en el que aseguró haber conversado con el alcalde de Arad.

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