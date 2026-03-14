Guerra en Medio Oriente: Trump pide enviar buques al estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por la guerra en Medio Oriente. Según Trump, "muchos países" tomarían esa decisión tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, de mantener cerrado el paso.

El mandatario, que había anunciado que Estados Unidos comenzaría pronto a escoltar petroleros a través del estrecho, publicó en su red Truth Social que "muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Oruz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro"

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada", agregó.

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Los ataques iraníes en respuesta a la ofensiva que lanzaron Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho, por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo, lo que amenaza con desatar una crisis energética.

Derrotados

El republicano presumió de la actuación militar de su país -"ya hemos destruido el 100 por ciento de la capacidad militar de Irán", afirmó-, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional ya que aseguró que a Irán "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE", concluyó en su red social, que se ha convertido en una especie de diario de guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

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