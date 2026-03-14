EUA ordena evacuación urgente de Irak ante riesgo de ataques iraníes

La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

"Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica", alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.

Asegura también que "han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak", por lo que "los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados".

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 14 آذار\مارس 2026



الموقع: العراق



الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران شجّعت ونفّذت هجمات عشوائية ضد المواطنين الأميركيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. على… pic.twitter.com/MIbYzqCejY — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 14, 2026

Por este motivo, el país norteamericano "recomienda encarecidamente a los connacionales en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción".

Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide "mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados", así como "contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales".

También les solicita que eviten "reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses" ya que podría ponerlos en riesgo.

EUA ofrece asistencia a sus ciudadanos

El gobierno de Estados Unidos se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas.

El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque puede haber largas demoras.

Your safety and security is our number one priority. Please reach out via e-mail or phone.



📧 U.S. Embassy Baghdad: BaghdadACS@state.gov

📧 Consulate General Erbil: ErbilACS@state.gov



☎️U.S. Department of State: call 202-501-4444 from abroad or 888-407-4747 when calling… pic.twitter.com/FKUsxwzUod — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 7, 2026

La petición de salida de Irak a ciudadanos estadounidenses es una más de las consecuencias del ataque estadounidense e israelí a Irán que empezó el pasado 28 de febrero y que acabó con la vida del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.