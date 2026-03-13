EUA ofrece recompensa millonaria por líder supremo iraní y otros funcionarios

Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también se encuentran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.

"Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo", señalaron.

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Asimismo, instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que "su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa".

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El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre líderes clave de la Guardia Revolucionaria Islámica pic.twitter.com/H2M3NoIRLZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 13, 2026

La publicación nombra a 10 personas, seis de ellos con fotografías, acompañada del mensaje: "¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos un aviso. Podrías optar a una recompensa" y los datos de contacto del gobierno estadunidense, en la Cuenta oficial del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado en la red social X.

El programa "Recompensas por Justicia" del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.

El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.

El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional. El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está "herido y probablemente desfigurado".

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