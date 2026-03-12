Tiroteo en Michigan: Muere atacante tras estrellar auto contra sinagoga

Un sospechoso de un tiroteo en la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, Michigan, fue asesinado a tiros este jueves.

La oficina del sheriff del condado de Oakland (OSCO) y el FBI respondieron temprano a los informes de un tirador activo en una sinagoga en el suburbio de Detroit.

"OSCO y varias agencias se encuentran en el lugar del incidente en el Templo Israel West Bloomfield tras recibir informes de un tirador activo. El personal de emergencias está despejando el edificio. Se proporcionarán actualizaciones próximamente", indicó.

Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, dijo que el personal del FBI también estaba en la escena, respondiendo a una aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo.

Sospechoso abatido

Poco después, fuentes policiales afirmaron que el sospechoso estaba muerto. De acuerdo con AP, el sospechoso estrelló su vehículo contra el edificio, incendiándose tras el choque, y luego recibió un disparo mortal.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, dijo que un guardia de seguridad resultó herido en el ataque y ahora está recibiendo atención en el hospital.

Las imágenes de la escena mostraron un gran número de vehículos de emergencia estacionados cerca del edificio y una cantidad moderada de humo saliendo de la escena.

La Federación Judía de Detroit publicó un mensaje en su página de Facebook diciendo que estaba "actualmente en confinamiento preventivo" en respuesta a los informes e instruyendo a sus miembros a entrar en "protocolo de confinamiento".

Esto ocurre en medio de la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán que comenzó hace aproximadamente dos semanas.

West Bloomfield es un suburbio de Detroit en el estado estadounidense de Michigan, y tiene una importante población judía.

De acuerdo con su sitio web, Temple Israel administra un centro de educación infantil que brinda atención y enseñanza a niños desde las primeras 6 semanas de vida. Según informes de la prensa local, algunos niños de la guardería, que habían sido evacuados a hogares cercanos, fueron transportados en autobuses desde la sinagoga para reencontrarse con sus padres.

