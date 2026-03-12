Avión cisterna de Estados Unidos se estrella en Irak

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que un avión cisterna estadounidense que se estrelló en el oeste de Irak fue atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y aseguró que toda su tripulación murió, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la república islámica.

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya informó de que el avión del Ejército estadounidense fue "alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak", lo que provocó que se estrellara y que fallecieran todos los que iban a bordo, en declaraciones citadas también por la agencia iraní Fars.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado asegurando que las víctimas mortales del ataque fueron seis, la tripulación completa, y que el disparo se produjo mientras el avión cisterna estaba abasteciendo un avión de combate "enemigo".

Avión cisterna de EUA se estrella en el oeste de Irak

Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

El Comando Central del Ejército estadounidense informó en un comunicado que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave.

El Pentágono subrayó que el accidente se produjo "en espacio aéreo aliado" y que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Según la nota, dos aeronaves estuvieron involucradas en el suceso, en el que una se estrelló y la otra logró aterrizar sin problemas.

Hoy mismo, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense y que ofrece apoyo a la guerra de Irán desde el mar Rojo, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes.

Irán amenaza las bases de Estados Unidos en Oriente Medio

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva, mientras que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la guerra, bautizada por el Pentágono como operación 'Furia Épica', "avanza rápidamente", aunque no dio una fecha para poner fin al conflicto.

La guerra, en la que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el golfo Pérsico, podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

