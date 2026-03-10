Aumentan las restricciones a la libertad de expresión en América, advierte el Índice Chapultepec 2025

El Índice Chapultepec 2025, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), alertó sobre un deterioro en la libertad de expresión y de prensa en varios países del continente americano. El informe advierte que las restricciones al periodismo y a la libre circulación de información han aumentado en la región durante los últimos años.

El estudio evalúa a 23 países de América y mide factores como violencia contra periodistas, impunidad, presiones del Estado y condiciones para que la ciudadanía se informe libremente. En su más reciente edición, la SIP señaló que el panorama regional refleja uno de los periodos más complejos para el ejercicio del periodismo, marcado por agresiones, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra medios y reporteros.

México, entre los países con mayor restricción

En el caso de México, el informe señala un retroceso en el entorno para el ejercicio del periodismo. El país se ubicó en el lugar 18 de 23 países evaluados, con una caída de posiciones respecto a la medición anterior.

El Índice Chapultepec identifica problemas persistentes como violencia contra periodistas, impunidad en las agresiones y presiones sobre el ecosistema informativo. Todo esto afecta la libertad de expresión y el acceso a la información.

La investigación fue retomada por la Alianza de Medios MX, que destacó que estas condiciones mantienen a México dentro del grupo de países con altas restricciones para el ejercicio del periodismo.

América enfrenta un deterioro generalizado

El informe también advierte que la tendencia negativa se observa en gran parte del continente. De los países evaluados, ocho registran altos niveles de restricción, entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, Haití, Cuba y El Salvador, además de México.

De acuerdo con la SIP, el deterioro está relacionado con factores como violencia contra periodistas, discursos estigmatizantes desde el poder y controles o presiones sobre los medios de comunicación.

