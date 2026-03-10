EUA advierte que hoy será el día más letal para Irán

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos , anunció que este martes 10 de marzo será el día más intenso de ataques contra Irán desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente.

En conferencia de prensa desde el Pentágono, Pete Hegseth señaló que Estados Unidos lanzará los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo el secretario.

Objetivos "sencillos" para EUA

Al señalar que los objetivos son "sencillos" para EUA, Pete Hegseth dijo que los militares estadounidenses buscan como punto número uno sus arsenales de misiles, lanzamisiles y su base industrial de defensa. El punto dos es acabar con su Armada y tres, impedir que Irán tenga armas nucleares.

Hay que señalar que esta advertencia llega después de que el presidente Donald Trump, augurara un pronto final, pues sería "una excursión a corto plazo".

Embajada de México en Irán

La Embajada de México en Irán informó que debido a la situación que prevalece en el país, el personal consular trabajará de manera remota. Aseguró que seguirá pendiente vía telefónica y el correo.

