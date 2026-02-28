ONU condena ataques a Irán de EUA e Israel y exige frenar los combates

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el "cese inmediato de las hostilidades" y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras "el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región".

Guterres advirtió en un comunicado de que "la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales", pidió "una desescalada urgente" y dijo que, de no producirse, "existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio".

Guterres advierte de las consecuencias para la región

El jefe de la ONU recordó además que "todos los Estados miembros están obligados a respetar el derecho internacional y la Carta de la organización", que "prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país".

Asimismo, instó a todas las partes a "volver de inmediato a la vía diplomática" y subrayó que "no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas".

Guterres reiteró que el respeto a la Carta constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y advirtió de que una mayor escalada podría tener consecuencias graves para toda la región.

Everything must be done to prevent a further escalation in the Middle East.



I call on all sides to strictly uphold their obligations under international law, including the @UN Charter, protect civilians & ensure nuclear safety.



Let’s act responsibly & together to pull the… pic.twitter.com/FGkAZ2rt6j — António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2026

Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación, tras la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

La reunión fue convocada a las 16:00 horas (21:00 GMT) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo.

Según un portavoz de la presidencia rotatoria, la reunión se convocó tras "la solicitud de varios miembros" del Consejo de celebrar un encuentro de emergencia para este sábado.

EUA justifica ataque a Irán en la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, habló unos 40 minutos después. Waltz afirmó que los ataques estadounidenses e israelíes estaban justificados, considerando la "masacre generalizada" de Irán contra sus ciudadanos y los ataques que han matado a miles de estadounidenses a lo largo de los años. También señaló que el régimen teocrático iraní financia el terrorismo islámico en todo el mundo.

"Irán no puede tener un arma nuclear. Ese principio no es una cuestión política, sino de seguridad global», dijo Waltz . "Y para ello, Estados Unidos está tomando medidas legales".

Continuó diciendo que la presencia de Irán en la reunión de la ONU "es una burla" de toda la organización y que era absurdo que el régimen tuviera la audacia de “intentar darnos lecciones sobre los derechos humanos y el estado de derecho”.

"Pero donde la ONU carece de claridad moral, Estados Unidos de América la mantendrá", añadió Waltz.

