México denuncia subasta de piezas arqueológicas en Francia; exige sean repatriadas

La Secretaría de Cultura exigió la suspensión de la subasta presencial "Les Empires de Lumière" debido a que se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación.

Subasta de piezas arqueológicas en París

En nombre del Gobierno de México, la Secretaría de Cultura envío un documento en el que mostró su rechazo y desaprobación de la subasta que se realizará el 27 de febrero en La Salle VV, Quartier Drouot, ubicada en rue Rossini, París, Francia.

Por su parte el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen a partir de los catálogos de la subasta y se determinó que 40 objetos forman parte del patrimonio cultural de la nación y son inalienables, imprescriptibles y su exportación esta prohibida desde 1827.

Exigimos la suspensión de la subasta presencial “Les Empires de Lumière”, programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por ley.



La Secretaría de @cultura_mx informa que el… pic.twitter.com/Vx6D1oQzOK — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) February 26, 2026

¿Qué acciones tomará el gobierno de México?

Además, se dio a conocer que México ya ha iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes con relación a la venta en cuestión y se ha solicitado que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales.

Con ello se reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Cabe señalar que esta no es la primera vez que se organizan subastas con piezas arqueológicas y en algunos casos se ha logrado frenar y repatriar los objetos.