Renuncia la primera mujer al frente del Museo del Louvre por problemas de imagen y operación del recinto

La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó su renuncia este 24 de febrero de 2026. El presidente francés Emmanuel Macron aceptó la dimisión de inmediato y calificó la decisión como un acto de responsabilidad.

La crisis del Museo del Louvre Laurence des Car se profundizó tras meses de problemas que dañaron la imagen y operación del recinto más visitado del planeta. La salida busca abrir una nueva etapa en seguridad y modernización.

Robo millonario en la Galería de Apolo

En octubre de 2025, un grupo de ladrones sustrajo joyas de la corona francesa en plena luz del día. El golpe ocurrió en la Galería de Apolo y superó los 100 millones de dólares.

El caso expuso fallas en cámaras y sistemas de vigilancia. El robo impactó la confianza pública y encendió alertas sobre la protección del patrimonio europeo.

Huelgas y tensión laboral

Trabajadores del museo realizaron paros prolongados. Denunciaron deficiencias en protocolos de seguridad y condiciones laborales.

La presión sindical elevó el costo político de la crisis. El conflicto afectó la operación diaria y redujo ingresos por turismo.

Daños estructurales y filtraciones

Filtraciones de agua dañaron obras y libros antiguos. Varias salas cerraron por problemas estructurales.

Expertos señalaron retrasos en planes de modernización. El deterioro evidenció límites de la infraestructura histórica.

Nuevo impulso y plan de renovación

Macron anunció respaldo al proyecto “Louvre – Nouvelle Renaissance”. El plan contempla renovación integral y mejoras tecnológicas.

Se espera el nombramiento de un nuevo director. El reto será restaurar credibilidad y fortalecer la seguridad cultural.