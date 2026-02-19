Arrestan al príncipe Andrés en Reino Unido por presunta mala conducta en cargo público

El hermano del rey británico, Andrés Mountbatten Windsor, fue detenido este jueves 19 de febrero en su residencia de Sandringham, en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

La información fue confirmada por la BBC y Reuters, que detalló que el arresto ocurrió el mismo día en que el exmiembro de la realeza cumplió 66 años.

BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office, BBC News reported https://t.co/ifj8Gxw1os pic.twitter.com/JcuWA9A0TH — Reuters (@Reuters) February 19, 2026

Comunicado de la policía de Thames Valley

De acuerdo con un comunicado de la policía de Thames Valley, un hombre de alrededor de 60 años fue arrestado y permanece bajo custodia mientras se realizan cateos en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk.

Las autoridades no mencionaron el nombre del detenido, pero señalaron que la investigación está activa y pidieron cautela para evitar afectar el proceso judicial.

¿Por qué fue arrestado el príncipe Andrés en Reino Unido?

La indagatoria se centra en un presunto intercambio de información confidencial entre el exduque y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual.

Según reportes recientes, tras la publicación en Estados Unidos de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein, habrían salido a la luz correos electrónicos de 2010 en los que Andrés —quien entonces fungía como enviado comercial del Reino Unido— habría compartido datos sensibles vinculados con oportunidades de inversión en Afganistán, específicamente en la provincia de Helmand, zona bajo supervisión británica en ese momento.

Aunque no se ha confirmado si esos mensajes son el eje central de la investigación, la corresponsal de la BBC, Lucy Manning, señaló que el arresto está vinculado exclusivamente a la presunta mala conducta en un cargo público.

La relación entre Andrés y Jeffrey Epstein

La cercanía entre Andrés Mountbatten Windsor y Epstein ha sido motivo de controversia durante años. En 2019, el hijo de la reina Isabel II concedió una entrevista al programa Newsnight en la que aseguró haber puesto fin a su amistad con el financiero en 2010.

Sin embargo, la polémica aumentó tras las acusaciones de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad.

El exduque negó los señalamientos y el caso civil presentado en Estados Unidos se resolvió en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial millonario, sin admisión de culpabilidad.

Postura de la Casa Real de Reino Unido

Por su parte, circuló que el rey Carlos III expresó públicamente su preocupación y aseguró que el proceso deberá seguir su curso conforme a la ley; no obstante, estas palabras no aparecen en la página web de la familia real.

Andrés fue despojado previamente de sus títulos militares y patronazgos reales y, en los últimos años, se ha mantenido alejado de la vida pública.

El caso abre un nuevo capítulo en la crisis que ha rodeado a la familia real británica en la última década y podría tener repercusiones institucionales en el Reino Unido.

