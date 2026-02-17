Indignación nacional; Gustavo Petro bajo fuego por culpar a padres de un niño hemofílico fallecido en Colombia

El presidente Gustavo Petro sugirió que la muerte del niño en el departamento de Huila en Colombia no se debió a la escasez de medicamentos (Factor VIII/IX), sino a que la familia señalando que fueron los padres quienes no llevaron al infante al hospital "no acudió a tiempo" o no utilizó los canales adecuados expresó el mandatario.

Durante un consejo de ministros, el presidente Petro sugirió que la tragedia fue resultado de una falta de cuidado en el entorno familiar. "Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos", afirmó el mandatario, sugiriendo que la educación de la madre fue deficitaria para prevenir el accidente que desencadenó la crisis del menor.

Organizaciones desmienten a Gustavo Petro

Organizaciones de pacientes hemofílicos y la Federación Médica Colombiana han desmentido al mandatario, señalando que el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades huérfanas ha sido denunciado desde hace meses y es una realidad administrativa.

Por otro lado algunos expertos aclararon que, con el tratamiento oportuno, un niño con hemofilia puede llevar una vida normal, incluyendo el uso de bicicleta.

Padres de Kevin denuncian negligencia

Además los padres también han salido a los medios a mostrar las tutelas y los constantes viajes que realizaron buscando el fármaco, lo que ha profundizado el sentimiento de revictimización por parte del Estado.

Catherine Pico, madre de Kevin, respondió con dolor e indignación a los señalamientos desde el sepelio de su hijo. En declaraciones a medios locales, desmintió que la causa fuera la imprudencia: "El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera hacer actividades. No lo podía tener atado a una cadena o bajo llave".

"A Kevin lo asesinó la negligencia administrativa, no una caída. Culpar a la madre es un acto de mezquindad para lavar las manos del Estado", sentenció la senadora Paloma Valencia.

Este caso es ejemplo del colapso que ha provocado la reforma a la salud y la falta de gestión en la compra de insumos vitales.

