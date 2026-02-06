Dos muertos tras nuevo ataque de EUA contra presunta narcolancha en el Pacífico

inklusion.png Sitio accesible
Este último ataque eleva a 128 la cifra de víctimas mortales por los ataques a embarcaciones desde que comenzaron en septiembre.

Dos muertos en operativo de EUA contra presunta narcolancha cerca de Colombia
El Comando Sur confirmó que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida durante el ataque.|@Southcom
Internacional

Escrito por:  Majo Santillán González

El ejército de Estados Unidos informó el jueves sobre la muerte de dos presuntos narcotraficantes en un ataque contra una "narcolancha" en el Pacífico oriental, elevando el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre.

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunció el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmó la muerte de las dos personas a quienes calificó como "narcoterroristas".

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. Añadió que "ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido" en la operación.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, y ha insistido en que está efectivamente en guerra contra supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.

Pero no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones, que se han expandido desde el Caribe hasta el Pacífico.

A finales de enero, el ejército estadounidense llevó a cabo otro golpe en el Pacífico oriental, en el que murieron dos presuntos narcotraficantes.

La semana pasada, familiares de dos trinitenses muertos el año pasado en uno de dichos ataques presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por muerte por negligencia.

Es el primer caso de su tipo en presentarse contra la administración Trump por sus ataques con misiles en el Caribe y el Pacífico.

