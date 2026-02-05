VIDEO: Fatal accidente de autobús deja un muerto y varios heridos en Irlanda

La mañana de este jueves 5 de febrero se registró un falta accidente donde un autobús chocó contra peatones dejando un saldo de una persona muerta y varios heridos, los hechos ocurrieron en Dublín, Irlanda.

Fatal accidente de autobús deja varios heridos

De acuerdo con la información de medios locales, el Servicio de Policía Irlandés, An Garda Siochana y los Bomberos de Dublín accudieron al cruce de Talbot Street y Marlborough Street donde ocurrió el accidente poco después de las 12:30 horas.

Al lugar llegaron más de 20 bomberos y paramédicos que llevaron cuatro motores, dos vehículos de emrgencia y herramientas de rescate. Además, se instaló una rienda de campaña y acordonaron el lugar pues la ventana delantera del autobús quedó destrozada.

📍North Earl St, Dublin



Emergency services are dealing with a major traffic incident at the junction of North Earl St, Dublin after a double decker bus entered a pedestrian zone and injured a number of people. https://t.co/fRlLkyFlKv pic.twitter.com/iHKAsQOYrY — Kirk_Loco (@Polito_loco) February 5, 2026

¿Qué se sabe del accidente?

Según los primeros reportes, el Cuerpo de Bomberos de Dublín recibió una llamada de emergencia por un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un autobús y peatones.

Debido al siniestro se tuvo que cortar el suministro de energía eléctrica y los servicios de Luas Green Line se suspendieron entre Parnell Street y St Stephen’s Green.

